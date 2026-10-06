Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, έναν μήνα μετά το χειρουργείο του για τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του, επέστρεψε στον Ρέντη, όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό.

Ακριβώς έναν μήνα μετά την επέμβασή του και συγκεκριμένα το απόγευμα της 6ης Οκτωβρίου, ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, γύρισε στον Ρέντη για να αρχίσει την αποκατάστασή του με στόχο να επανέλκθει το συντομότερο δυνατόν.

Περπατώντας με μία πατερίτσα βρέθηκε στο προπονητήριο του Ολυμπιακού και εκεί οι συμπαίκτες του χάρηκαν περισσότερο από ποτέ που τον είδαν. Ο Μαροκινός διεθνής φορ άλλωστε είναι πολύ αγαπητός στους Πειραιώτες και έχει μήνες προσπάθειας και δουλειάς μπροστά του για να γυρίσει στο 100%.

Ο Ολυμπιακός από την άλλη και μέσω του Βαγγέλη Μαρινάκη, που τον είχε επισκεφτεί στο νοσοκομείο μετά την επέμβασή του, είναι στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή. Και δεδομένα θα τον στηρίξει σε ότι χρειαστεί.