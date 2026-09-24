Από τη στιγμή που η ΑΕΚ θα ασκήσει το δικαίωμα αναβολής για τον αγώνα με τον Ατρόμητο το παιχνίδι είναι το πιθανότερο να οριστεί την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, με βάση τα λεγόμενα του Νίκολιτς.

Οπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, η ΑΕΚ έκανε σοβαρές σκέψεις να παραμείνει στην Αγγλία μετά το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο ενόψει του αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» και πλέον αυτές έγιναν ειλημμένη απόφαση.

Αυτό σημαίνει πως θα προκύψει και αλλαγή στο αγωνιστικό πρόγραμμα των πρωταθλητών, οι οποίοι θα ασκήσουν το joker right τους και θα αναβάλουν τον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ο οποίος ήταν να γίνει ενδιάμεσα των δυο αγώναν του Δικεφάλου στο Νησί, στις 17 Οκτωβρίου.

Πλέον ανοίγει το θέμα για τον ορισμό της εξ αναβολής αναμέτρησης, καθώς θα πρέπει να βρεθεί κενό στο ήδη επιβαρυμένο πρόγραμμα της Ένωσης. Το επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό που έχει ήδη αναφέρει ο Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός των Κιτρινόμαυρων στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό είχε πει πως υπάρχει διαθέσιμη ημερομηνία στις 16 Δεκεμβρίου για να μετατεθεί η αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.

«Δεν θέλω να ζητάω αναβολές, αλλά είναι μια ειδική περίπτωση. Είναι δύο ματς στην Αγγλία σε έξι μέρες, υπάρχουν οι πολύωρες πτήσεις και είναι πολύ δύσκολο. Το πιθανότερο είναι να κάνουμε αίτημα αναβολής. Υπάρχει διαθέσιμη ημερομηνία στις 16 Δεκέμβρη», είχε πει χαρακτηριστικά ο Μάρκο Νίκολιτς.