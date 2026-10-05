Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα που έγινε με τον Ατρόμητο.

Μία ευχάριστη είδηση προέκυψε μέσα στο Σαββατοκύριακο για τον Παναθηναϊκό και τον Βίκτορ Κρίστιανσεν. Οι «πράσινοι» έδωσαν το Σάββατο (03/10) ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τον Ατρόμητο και είδαν τον Δανό να παίρνει εκεί τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά.

Ο 23χρονος αριστερός μπακ, που μπήκε στις ομαδικές προπονήσεις στα τέλη του Σεπτεμβρίου, πραγματοποίησε έτσι το ανεπίσημο ντεμπούτο του κι έκανε ακόμη ένα βήμα για την επιστροφή του στους επίσημους αγώνες.

Η είδηση αυτή είναι σημαντική, ειδικά ενόψει της έναρξης των υποχρεώσεων των «πράσινων» στη League Stage του Conference League, όπου υπενθυμίζουμε πως στην ευρωπαϊκή λίστα βρίσκονται μόνο οι Κυριακόπουλος και Κρίστιανσεν και όχι ο Σαλάχ-Εντίν.

Επομένως, η επιστροφή του Δανού θα προσφέρει μία ακόμη επιλογή στον Τζέικομπ Νίστρουπ για να μπορεί να διαχειρίζεται και τον Κυριακόπουλο, αφού στα προκριματικά εκείνος είχε παίξει και τα έξι παιχνίδια μην παίρνοντας ανάσα.