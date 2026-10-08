Ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε τρεις φορές στη Νέα Μεσημβρία μέσα σε 25 ημέρες, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για πρωτάθλημα και Champions League.

Η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο γεγονός. Μέσα σε διάστημα μόλις 25 ημερών, ο ιδιοκτήτης της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ βρέθηκε τρεις φορές στη Νέα Μεσημβρία, συνομίλησε με τον Αλέσιο Λίσι, τους ποδοσφαιριστές και τα στελέχη της ομάδας, επαναλαμβάνοντας κάθε φορά το ίδιο μήνυμα: ο ΠΑΟΚ πρέπει να διεκδικήσει και να κατακτήσει το πρωτάθλημα, εξασφαλίζοντας την επιστροφή του στο Champions League.

Η αλλαγή στη συχνότητα των επισκέψεών του είναι εμφανής. Ο Σαββίδης επιλέγει πλέον να έχει πιο άμεση επαφή με την καθημερινότητα της ομάδας και, σύμφωνα με όσα προκύπτουν, σκοπεύει να συνεχίσει με την ίδια λογική. Να βρίσκεται κοντά στους παίκτες και στον προπονητή, να μεταφέρει προσωπικά τις απαιτήσεις του και να συμβάλει από τη δική του πλευρά στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων.

12 Σεπτεμβρίου: «Θέλω να δώσετε το αίμα σας για το πρωτάθλημα»

Η αρχή έγινε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραμονές του ντέρμπι με τον Άρη. Ο Ιβάν Σαββίδης επισκέφθηκε τη Νέα Μεσημβρία, μίλησε στους ποδοσφαιριστές και εξέφρασε τη στήριξή του στον Αλέσιο Λίσι, ζητώντας από τον Ιταλό τεχνικό να συνεχίσει τη δουλειά του πάνω στο υπάρχον πλάνο.

Το μήνυμά του προς τους παίκτες ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό: «Θέλω να τα δίνετε όλα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Δείξτε τον χαρακτήρα σας, θέλω να δώσετε το αίμα σας για να πάρουμε το πρωτάθλημα».

Παράλληλα, έκανε λόγο για μεγάλο πριμ σε περίπτωση κατάκτησης του τίτλου, συνδέοντας τις απαιτήσεις του με ένα πρόσθετο οικονομικό κίνητρο.

27 Σεπτεμβρίου: Ενότητα, πειθαρχία και συγκέντρωση στον στόχο

Δεκαπέντε ημέρες αργότερα, ο Σαββίδης επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο. Παρακολούθησε την προπόνηση και είχε επαφές με τον Αλέσιο Λίσι, τον Λέο Μάτος και τον Χρήστο Τουμαζάτο, ενημερώθηκε για την κατάσταση των τραυματιών και συζήτησε ζητήματα της ομάδας.

Αυτή τη φορά έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην καθημερινή λειτουργία και στη νοοτροπία των ποδοσφαιριστών.

«Θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα, με ομαδικό πνεύμα. Με συγκέντρωση στον στόχο και απόλυτη πειθαρχία», ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του.

Το πρωτάθλημα παρέμεινε στην κορυφή των προτεραιοτήτων, ενώ στη συζήτηση μπήκε και η κατάκτηση του Κυπέλλου, εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

7 Οκτωβρίου: «Πρωτάθλημα και Champions League»

Η τρίτη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μόλις χθες, 7 Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας ότι η συχνή παρουσία του Σαββίδη στη Νέα Μεσημβρία δεν είναι περιστασιακή.

Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ παρακολούθησε την προπόνηση, συνομίλησε εκ νέου με τον προπονητή και τους παίκτες και επανέφερε τους δύο μεγάλους στόχους της χρονιάς.

«Είμαι πάντα δίπλα σας, αυτό το γνωρίζετε, και πάντα να θυμάστε τους στόχους που έχουμε. Θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και να παίξουμε στο Champions League. Πραγματικά πιστεύω σε σας, πιστεύω στην ομάδα και το νιώθω ότι όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε. Θέλω να το πιστεύετε κι εσείς», τους είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές να μην υποτιμήσουν την Καλαμάτα, τον επόμενο αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο Κύπελλο, επιμένοντας στη συγκέντρωση που απαιτεί κάθε παιχνίδι.

Οι επισκέψεις θα συνεχιστούν

Το ενδιαφέρον, πλέον, δεν περιορίζεται στις τρεις παρουσίες μέσα σε 25 ημέρες, αλλά στη συνέχεια που σκοπεύει να δώσει ο Ιβάν Σαββίδης.

Η πρόθεσή του είναι να διατηρήσει αυτή την άμεση επαφή με την ομάδα, χωρίς οι επισκέψεις να συνδέονται απαραίτητα με κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα ή αγωνιστικό γεγονός.

Ο ίδιος θέλει να συνεισφέρει προσωπικά στην προσπάθεια για την πρώτη θέση, στηρίζοντας τον προπονητή, διατηρώντας ανοιχτή την επικοινωνία με τους ποδοσφαιριστές και υπενθυμίζοντας τις απαιτήσεις μιας χρονιάς στην οποία ο ΠΑΟΚ έχει θέσει πολύ υψηλούς στόχους.