ΠΑΟΚ: Υποβλήθηκαν σε επέμβαση οι Αλί και Παβλένκα
Την ώρα που ο Αλέσιο Λίσι μετρά επιστροφές, δυο ποδοσφαιριστές του υποβλήθηκαν σήμερα σε επέμβαση. Στην πόρτα του χειρουργείου οδηγήθηκαν οι Ταχά Αλί και Γίρι Παβλένκα, προκειμένου να αποκαταστήσουν οριστικά τα προβλήματα τραυματισμού που αντιμετώπιζαν στον ώμο μετά το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Οι παίκτες του Δικεφάλου, εγχειρίστηκαν σε μια ειδική κλινική στο Μόναχο.
Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν οι δύο ποδοσφαιριστές έδειξαν πως η επεμβατική οδός ήταν η μόνη λύση για την πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς. Στην περίπτωση του Αλί, η χειρουργική επέμβαση κατέστη αναπόφευκτη λόγω υποτροπής, καθώς η συντηρητική αγωγή που ακολούθησε αρχικά, μετά τον πρώτο του τραυματισμό στο ντεμπούτο του με τους ασπρόμαυρους, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Το διάστημα της απουσίας τους υπολογίζεται περίπου στους τρεις μήνες. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί τις υπηρεσίες των δύο παικτών για το υπόλοιπο του έτους, με την επιστροφή τους στις αγωνιστικές υποχρεώσεις να τοποθετείται χρονικά στις αρχές του 2027.
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