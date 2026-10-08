Ο 19χρονος επιθετικός του ΠΑΟΚ, Ανέστης Μύθου, βρίσκεται στην 24η θέση της λίστας του CIES με τους ακριβότερους U20 εκτός Big-5, με εκτιμώμενη αξία 16,8 εκατ. ευρώ.

Ο Ανέστης Μύθου βρίσκεται ανάμεσα στους 100 ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ετών με την υψηλότερη εκτιμώμενη μεταγραφική αξία παγκοσμίως, εφόσον δεν ανήκουν σε συλλόγους των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Σύμφωνα με την 556η εβδομαδιαία έκθεση του CIES Football Observatory, ο 19χρονος επιθετικός του ΠΑΟΚ καταλαμβάνει την 24η θέση της σχετικής κατάταξης, με την αξία του να υπολογίζεται στα 16,8 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για τον νεαρό φορ, γεννημένο στις 22 Μαΐου 2007, ο οποίος βρίσκεται πλέον σε μια λίστα με ορισμένα από τα ακριβότερα ταλέντα του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Για τον ΠΑΟΚ, φυσικά, η παρουσία του Μύθου στην 24η θέση αποτελεί ακόμη μία διεθνή αναφορά σε ποδοσφαιριστή που προέρχεται από τις Ακαδημίες του, σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάδειξη και η αξιοποίηση νεαρών παικτών παραμένουν βασικό κομμάτι της λειτουργίας του συλλόγου.

Στην κορυφή βρίσκεται ο 18χρονος Πολωνός της Πόρτο, Όσκαρ Πιετουσέβσκι, με εκτιμώμενη αξία 56,3 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολουθεί ο Τζόρθι Μοκίο του Άγιαξ με 52,9 εκατ. ευρώ, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Ματέους Μανέ της Γουλβς με 46,1 εκατομμύρια. Στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται ακόμη ο Ζοάο Σιμόες της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και ο Άλβαρο Μοντόρο της Μποταφόγκο.

Η έρευνα περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές από 24 διαφορετικά πρωταθλήματα, με το MLS να έχει τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση, με 13 παίκτες. Οι αποτιμήσεις προκύπτουν από το στατιστικό μοντέλο του CIES και δεν αποτελούν επίσημες προτάσεις μεταγραφής ή ποσά που έχουν ζητήσει οι σύλλογοι.