Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την παρουσία του με τον ΠΑΟΚ Β απέναντι στη Νίκη Βόλου, απαντώντας σε όσους τον αμφισβητούν και ξεκαθαρίζοντας τη στάση του απέναντι στον Δικέφαλο.

Ο Τάισον φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, αγωνίστηκε με τον ΠΑΟΚ Β στην αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου (0-1) και λίγη ώρα μετά το τελευταίο σφύριγμα προχώρησε σε μια προσωπική τοποθέτηση μέσα από τα social media.

Ο 38χρονος Βραζιλιάνος, που επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με τη δεύτερη ομάδα του «Δικεφάλου», θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του για όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα, υπογραμμίζοντας ότι ο σεβασμός του προς τον ΠΑΟΚ παραμένει αδιαπραγμάτευτος.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Στέλιο Μαλεζά, το τεχνικό επιτελείο και τους νεαρούς συμπαίκτες του για την υποδοχή και τον σεβασμό που του έδειξαν, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη συνέχεια.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τάισον:

«Είτε αγωνίζομαι με την πρώτη ομάδα είτε με την ομάδα Β’, ο σεβασμός μου για τον ΠΑΟΚ θα είναι πάντα ο ίδιος. Ποτέ δεν έβαλα τον εαυτό μου πάνω από τον σύλλογο, παρά τα όσα λένε κάποιοι. Τίποτα δεν μπορεί να σβήσει την όμορφη ιστορία που γράψαμε μαζί.

Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα για τη στήριξή της, καθώς και τον προπονητή και όλο το επιτελείο του για τον σεβασμό και την εκτίμηση που έδειξαν για τη δουλειά μου. Σε όλους τους συμπαίκτες μου: σας ευχαριστώ για τον σεβασμό που μου δείξατε.

Όσο βρίσκομαι εδώ, θα συνεχίσω να φοράω αυτή τη φανέλα με περηφάνια και να είμαι ευγνώμων για όλα όσα μου έχει δώσει ο ΠΑΟΚ.

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου!».