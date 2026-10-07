Η οψιόν ανανέωσης που διατηρεί ο ΠΑΟΚ προσφέρει άνεση χρόνου στις συζητήσεις με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, την ώρα που υπάρχει διάθεση για επιβράβευση του παίκτη.

Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις με τον Γιάννη Μιχαηλίδη για την ανανέωση του συμβολαίου του, με τους ανθρώπους της ομάδας να αισιοδοξούν ότι το θέμα θα κλείσει θετικά. Στη Μικράς Ασίας δηλώνουν πεπεισμένοι ότι ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός θα παραμείνει στην Τούμπα, όντας απόλυτα ευχαριστημένος από το πλαίσιο της νέας συμφωνίας που θα διαμορφωθεί.

Μάλιστα, υπάρχει μια ιδιαίτερη παράμετρος που ανατρέπει τα δεδομένα στην υπόθεση του αριστεροπόδαρου στόπερ και αφορά τη συνολική διάρκεια της δέσμευσής του. Το συμβόλαιο του 26χρονου ποδοσφαιριστή λήγει τυπικά το 2027, ωστόσο ο ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να το ανανεώσει μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Άνεση χρόνου και ουσιαστική επιβράβευση

Η συγκεκριμένη οψιόν προσφέρει στον Δικέφαλο μια σημαντική άνεση χρόνου, την οποία αρκετοί θεωρούσαν ότι η διοίκηση δεν διέθετε. Το γεγονός αυτό τοποθετεί την προοπτική της νέας συμφωνίας σε ένα εντελώς διαφορετικό χρονικό πλαίσιο, καθώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανέναν λόγο να ανησυχεί για το ενδεχόμενο ο παίκτης να αποκτήσει το δικαίωμα διαπραγμάτευσης με άλλες ομάδες ως ελεύθερος από τις αρχές του νέου έτους.

Βέβαια, μια τέτοια κίνηση δεν αναμενόταν ούτως ή άλλως από τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος έχει ανδρωθεί ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες του συλλόγου και διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την ομάδα.

Παράλληλα, αυτή η χρονική άνεση δεν αναιρεί στο ελάχιστο τις προθέσεις του ΠΑΟΚ να προχωρήσει στην ανανέωση του «Μίχα» για τα επόμενα χρόνια. Όπως συνέβη και στην περίπτωση του Αντώνη Τσιφτσή, οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να επιβραβεύσουν ένα δικό τους παιδί, αναγνωρίζοντας την αξία του, αναβαθμίζοντάς τον οικονομικά και επενδύοντας ουσιαστικά στο μέλλον του.