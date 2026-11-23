Το Gazzetta κάνει τον αρνητικό απολογισμό με τους σοβαρούς τραυματισμούς που έχουν υποστεί παίκτες του Big-4 παρότι είμαστε ακόμα στα τέλη Νοεμβρίου.

Η φετινή σεζόν έχει ξεκινήσει δυναμικά στο αγωνιστικό σκέλος στη Superleague αλλά και με ένα αρνητικό ρεκόρ σοβαρών τραυματισμών για τους παίκτες του Big-4 με τελευταίο... θύμα τον Σαντίνο Αντίνο.

Εν αναμονή των επίσημων αποτελεσμάτων, ο Αργεντινός εξτρέμ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με δάκρυα στα μάτια κατά τη διάρκεια του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ, σοκάροντας τους φίλους της ομάδας αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Βέβαια αυτός ο τραυματισμός ήταν η... συνέχεια ενός αρνητικού σερί που έχει δημιουργηθεί από την αρχή της σεζόν σε όλους τους «μεγάλους» της Superleague και το Gazzetta σας τους θυμίζει με τη σειρά.

Παναθηναϊκός

Ο Σαντίνο Αντίνο έφυγε με δάκρυα στα μάτια από τη μάχη του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ, όμως δεν ήταν το πρώτο σοκ για τους Πράσινους.

Στις 18/10, ο Αζεντίν Ουναϊ αποχώρησε με φορείο στο 19ο λεπτό του αγώνα κόντρα στον Αστέρα AKTOR και παρότι στην αρχή όλα έδειχναν ότι έχει υποστεί βαριά θλάση, εν τέλει η δεύτερη μαγνητική έβγαλε ακόμα χειρότερη ζημιά.

Συγκεκριμένα, είχε υποστεί ρήξη τένοντα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για όλη τη σεζόν, κάνοντας την ομάδα να χάσει ένα σημαντικό στέλεχος των πλάνων του Νίστρουπ.

Αναλυτικά:

Σαντίνο Αντίνο: Εν αναμονή αποτελεσμάτων

Αζεντίν Ουναϊ: Ρήξη τένοντα - Χάνει σχεδόν όλη τη σεζόν

Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα με τα περισσότερα σοβαρά... πλήγματα καθώς μετρά τέσσερις σημαντικές απουσίες με τους τρεις από αυτούς να είναι στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Η πρώτη «παγομάρα» ήρθε στις αρχές Σεπτέμβρη όταν ο Αγιούμπ Ελ Καμπί συγκρούστηκε με τον Σιαμπάνη του Βόλου, κέρδισε το πέναλτι αλλά ο Μαροκινός φορ υπέστη κάταγμα κνήμης και περόνης με αποτέλεσμα να τεθεί οφ για όλη τη σεζόν.

Στη συνέχεια ήρθε ο τραυματισμός του Σαντιάγο Έσε κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ο Αργεντινός χαφ αποχώρησε στο 55ο λεπτό και τα αποτελέσματα έβγαλαν ότι υπέστη κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος με αποτέλεσμα να πρέπει να μείνει εκτός δράσης για πάνω από έναν μήνα.

Τέλος, στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός είχε δύο μεγάλα πλήγματα. Αρχικά ο Γκουστάβο Πουέρτα που επέστρεψε από την Κολομβία έχοντας υποστεί τραυματισμό στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος στο αριστερό του πόδι, με αποτέλεσμα να πρέπει να μείνει εκτός για συνολικά δύο μήνες ενώ λίγες ώρες αργότερα, ήρθαν τα κακά μαντάτα και για τον Τσικίνιο.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στην προπόνηση και οι εξετάσεις έδειξαν κάταγμα στο μετατάρσιο, κάτι που θα τον αφήσει νοκ-άουτ για τουλάχιστον 2,5 με 3 μήνες.

Αναλυτικά:

Αγιούμπ Ελ Καμπί: Κάταγμα κνήμης και περόνης - Χάνει όλη τη σεζόν

Σαντιάγο Έσε: Κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος - Εκτός για 1-1,5 μήνα

Γκουστάβο Πουέρτα: Τραυματισμός στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος - Εκτός για 2 μήνες

Τσικίνιο: Κάταγμα στο μετατάρσιο: 2,5-3 μήνες

ΑΕΚ

Πέρα από τον Σαντίνο Αντίνο, υπήρξε ακόμα ένας σοβαρός τραυματισμός σε αυτή την αγωνιστική της Superleague και ο λόγος για τον Κέρβιν Αριάγκα της ΑΕΚ. Ο χαφ από την Ονδούρα έπεσε άσχημα στο έδαφος κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στην Ένωση και την Καλαμάτα με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στην κλείδα.

Ο ίδιος πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και πλέον η αποκατάσταση του υπολογίζεται κοντά στους 2 μήνες για να επανέλθει στη δράση.

Αναλυτικά:

Κέρβιν Αριάγκα: Κάταγμα στην κλείδα - Εκτός για 2 μήνες

ΠΑΟΚ

Στο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, πριν τραυματιστεί ο Έσε, ο Κρίστιαν Γιάκιτς είχε αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με έντονους πόνους στο γόνατο. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο διεθνής χαφ είχε υποστεί κάκωση δεύτερου βαθμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, το οποίο θα τον αφήσει έξω από 1 με 1,5 μήνα συνολικά, με τον ίδιο να αποφεύγει τα χειρότερα.

Νωρίτερα στη φετινή σεζόν, όμως, η ατυχία χτύπησε ξανά την πόρτα του Δικεφάλου. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα στις αρχές Οκτωβρίου, τόσο ο Τάχα Άλι όσο και ο Γίρι Παβλένκα χτύπησαν στον ώμο. Ο πρώτος είχε μείνει εκτός για έναν μήνα αλλά υπέστη υποτροπή και θα λείψει μέχρι τα τέλη του Δεκεμβρίου ενώ στον δεύτερο έγινε εξάρθρωση με αποτέλεσμα να χάσει 3 με 4 μήνες αγωνιστική δράση.

Αναλυτικά:

Κρίστιαν Γιάκιτς: Κάκωση δεύτερου βαθμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο - 1-1,5 μήνα

Τάχα Άλι: Τραυματικό εξάρθρημα ώμου - 1-1,5 μήνα

Γίρι Παβλένκα: Εξάρθρωση ώμου - 3-4 μήνες