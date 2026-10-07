Οι εξετάσεις του Γιάννη Γιαννιώτα έδειξαν θλάση πρώτου βαθμού στη γάμπα, ενώ ο Μάρτιν Χόνγκλα επέστρεψε κανονικά στο πρόγραμμα.

Η προετοιμασία του Άρη για την αναμέτρηση με τον Βόλο συνεχίστηκε με πρωινή προπόνηση (7/10) και έμφαση στην επιθετική τακτική.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε νευρομυϊκή ενεργοποίηση, παιχνίδι μετάβασης από άμυνα σε επίθεση, μπλοκ ταχυδύναμης και αγωνιστικό παιχνίδι.

Στα αγωνιστικά νέα, ο Μάρτιν Χόνγκλα επέστρεψε κανονικά στις προπονήσεις, ενώ ο Ομάρ Ρίτσαρντς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα καθώς προέρχεται από ίωση. Ο Τομ Ντέλε-Μπασίρου παραμένει κλινήρης.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε το τοπίο για τον Γιάννη Γιαννιώτα. Οι εξετάσεις έδειξαν θλάση πρώτου βαθμού στη γάμπα και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ξεκίνησε ήδη πρόγραμμα θεραπείας.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει της αναμέτρησης με τον Βόλο Elabet στο Κλεάνθης Βικελίδης (11/10, 19:00), στο πλαίσιο της 6ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League».

Η προπόνηση της Τετάρτης ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση, συνεχίστηκε με παιχνίδι μετάβασης (άμυνα-επίθεση), ένα μπλοκ ταχυδύναμης και ολοκληρώθηκε με αγωνιστικό παιχνίδι με έμφαση στην επιθετική τακτική.

Ο Μάρτιν Χόνγκλα προπονήθηκε κανονικά, ο Ομάρ Ρίτσαρντς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα (προέρχεται από ίωση), ενώ ο Tομ Ντέλε-Μπασίρου παραμένει κλινήρης.

Σε ό,τι αφορά τον Γιάννη Γιαννιώτα, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες αισθάνθηκε ενοχλήσεις, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στη γάμπα και ξεκίνησε πρόγραμμα θεραπείας.

Αύριο, Πέμπτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν το πρωί στις προπονητικές εγκαταστάσεις.»

