Με εισιτήρια από 15 ευρώ στα πέταλα, η ΠΑΕ Άρης κάνει κίνηση προσέγγισης προς τον κόσμο ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, μία ημέρα μετά το κάλεσμα του Γρηγορίου.

Η διάθεση των εισιτηρίων για το ντέρμπι του Άρη με τον Ολυμπιακό ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης (24/11), όμως αυτή τη φορά η είδηση δεν βρίσκεται μόνο στο άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Βρίσκεται κυρίως στις τιμές που επέλεξε να ορίσει η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ.

Ο Άρης προχώρησε σε σημαντική μείωση συγκριτικά με προηγούμενα παιχνίδια, ακόμη και σε κάποια ντέρμπι περασμένων ετών, επιχειρώντας να κάνει ένα ουσιαστικό άνοιγμα προς τον κόσμο ενόψει της αναμέτρησης της Κυριακής (29/11, 19:00) με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Χαρακτηριστικό είναι ότι στις Θύρες 1 και 3, στα δύο «πέταλα» του γηπέδου, το εισιτήριο ορίστηκε στα 15 ευρώ, ενώ στη Θύρα 2 κοστίζει 30 ευρώ. Πρόκειται για μία σαφή κίνηση προς την κατεύθυνση της μαζικότερης επιστροφής-παρουσίας του κόσμου σε ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια του πρώτου μισού της σεζόν.

Η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται μάλιστα σε μία περίοδο κατά την οποία ο Άρης βρίσκεται σε πολύ καλό αγωνιστικό μομέντουμ.

Μετά το 0-1 στην Τρίπολη επί του Αστέρα AKTOR, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν φτάσει τους 22 βαθμούς στις πρώτες 11 αγωνιστικές και παραμένουν σε τροχιά πρώτης τετράδας, έχοντας δημιουργήσει μία σημαντική βαθμολογική βάση πριν από το δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί.

Παράλληλα, η κίνηση της ΠΑΕ έρχεται μόλις μία ημέρα μετά το δημόσιο κάλεσμα του Μιχάλη Γρηγορίου προς τον κόσμο του Άρη. Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων», μετά τη νίκη στην Τρίπολη, ζήτησε ουσιαστικά μεγαλύτερη στήριξη από την εξέδρα, τονίζοντας ότι η παρουσία του κόσμου μπορεί να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην προσπάθεια της ομάδας.

Πλέον, η ΠΑΕ έκανε το δικό της βήμα, μειώνοντας τις τιμές και δημιουργώντας πιο προσιτές συνθήκες για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Το ερώτημα που απομένει είναι αν αυτή η κίνηση θα βρει την ανταπόκριση που προσδοκά η ομάδα και αν το «Κλεάνθης Βικελίδης» θα αποκτήσει την εικόνα και την ένταση που θέλουν τόσο η διοίκηση όσο και το αγωνιστικό τμήμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τα εισιτήρια:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Κλεάνθης Βικελίδης (29/11, 19:00), στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής της “Stoiximan Super League” της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Τα εισιτήρια κοστίζουν:

ΘΥΡΑ 1: 15,00 €

ΘΥΡΑ 2: 30,00 €

ΘΥΡΑ 3: 15,00 €

ΘΥΡΑ 9: 40,00 €

ΘΥΡΑ 7: 50,00 €

ΘΥΡΑ VIP (“Άλκης Καμπανός”): 150,00 €

Το εισιτήριο για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών (από 01/01/2011) κοστίζει 5 ευρώ στις Θύρες 1, 2 και 3, 10 ευρώ στις Θύρες 7, 9 και 75 ευρώ στη Θύρα VIP.

Η διάθεση των εισιτηρίων για τον συγκεκριμένο αγώνα θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω Internet (https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/pae-aris-eisitiria-agonon-2026-2027/).

Υπενθυμίζουμε ότι για την αγορά εισιτηρίου είναι απαραίτητη η αγορά κάρτας φιλάθλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Η είσοδος στο γήπεδο θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet».

