Σύμφωνα με δημοσιεύματα ιταλικών και σουηδικών media, o 24χρονος μέσος Ουίλιαμ Μιλοβάνοβιτς είναι στο στόχαστρο του Άρη.

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής ανήκει στη σουηδική GAIS με συμβόλαιο έως και τον Δεκέμβριο του 2027 αλλά η τελευταία φέρεται να προτίθεται να πουλήσει τον Ουίλιαμ Μιλοβάνοβιτς ο οποίος στη φετινή χρονιά έχει δύο γκολ και έξι ασίστ. Κατά τα σουηδική media ενδιαφέροντος για τον ποδοσφαιριστή έχουν εκφράσει αρκετές ομάδες, ενώ σχετικό δημοσίευμα υπάρχει και στην Ιταλία.

Αυτό αναφέρει ότι η Βερόνα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και σημειώνει μεταξύ άλλων ότι… «μεταξύ των υποψηφίων είναι η Λέγκια Βαρσοβίας, ο Άρης Θεσσαλονίκης, η Όξφορντ Γιουνάιτεντ και η Φορτούνα Σιτάρντ. Αυτή η λίστα υποψηφίων καταδεικνύει πόσο μεγάλο ενδιαφέρον έχει προσελκύσει ο παίκτης εκτός Σουηδίας. Συνεπώς, η Βερόνα αντιμετωπίζει μια κάθε άλλο παρά απλή πρόκληση: να πείσει τον μέσο για τα πλεονεκτήματα του πρότζεκτ της Βερόνα, ενώ ταυτόχρονα να καταλήξει σε μια ικανοποιητική συμφωνία με την GAIS». Σημειώνεται επίσης ότι η τιμή αγοράς των δικαιωμάτων του παίκτη κυμαίνεται από 800.000 ευρώ έως και 1.3 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά τον Άρη, δεν επιβεβαιώνονται όλα όσα αναφέρουν Σουηδοί και Ιταλοί καθώς οι «κίτρινοι» - βάσει των τωρινών δεδομένων – περιμένουν την επιστροφή και του Μόντσου έπειτα από την ολοκλήρωση του δανεισμού του στη Χουάρεθ, καθώς η ομάδα από το Μεξικό δεν έχει την πρόθεση αγοράς των δικαιωμάτων του.

Η οικονομική αξιολόγηση θα είναι επίσης ένα κρίσιμο βήμα. Ο σουηδικός σύλλογος φέρεται να ζητά ένα ποσό μεταξύ 800.000 και 1,3 εκατομμυρίων ευρώ για να αποδεσμεύσει τον παίκτη του. Αυτό το αίτημα καθορίζει τις λεπτομέρειες της πιθανής συμφωνίας και θα μπορούσε να οδηγήσει σε αρχικές συζητήσεις ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.