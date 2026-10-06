Ο Γιάννης Γιαννιώτας αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και η κατάστασή του δημιουργεί νέο ερωτηματικό για την αριστερή πλευρά του Άρη ενόψει Βόλου.

Ένα απρόοπτο προέκυψε για τον Άρη στην τελική ευθεία της διακοπής, με τον Γιάννη Γιαννιώτα να αντιμετωπίζει πρόβλημα και τη συμμετοχή του στην αναμέτρηση με τον Βόλο να τίθεται σε αμφιβολία.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός δεν πήρε μέρος στο οικογενειακό διπλό του περασμένου Σαββάτου, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στο πόδι, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε μυϊκό τραυματισμό. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί, ώστε να ξεκαθαρίσει τόσο το ακριβές μέγεθος του προβλήματος όσο και ο χρόνος που ενδέχεται να χρειαστεί για την επιστροφή του.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Μιχάλη Γρηγορίου, καθώς ο Γιαννιώτας ήταν από τους παίκτες με σταθερό ρόλο στο πρώτο κομμάτι της σεζόν και είχε κερδίσει σημαντικό χρόνο συμμετοχής στην αριστερή πλευρά της επίθεσης.

Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος απέναντι στον Βόλο, που είναι και το πιο πιθανό σενάριο, το ενδιαφέρον στρέφεται αυτομάτως στις εναλλακτικές επιλογές για τη συγκεκριμένη θέση. Ο Μπρούμα αποτελεί μία από αυτές, ειδικά από τη στιγμή που η διακοπή τού έδωσε περισσότερο χρόνο για να ανεβάσει ρυθμούς και να πλησιάσει στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας.

Παράλληλα, λύσεις μπορούν να δώσουν οι Παλάσιος και Αλφαρέλα, ενώ το τεχνικό επιτελείο έχει τη δυνατότητα να εξετάσει και διαφορετικές μεσοεπιθετικές προσαρμογές. Το πρώτο ζητούμενο, πάντως, είναι να ξεκαθαρίσει οριστικά η κατάσταση του Γιαννιώτα. Από αυτήν, άλλωστε, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και το πώς θα διαμορφωθεί η αριστερή πλευρά του Άρη στην επιστροφή του Πρωταθλήματος.