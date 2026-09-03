Ο Ροντινέι ανήκει και επίσημα στη Σάντος και ο σπουδαίος Τζιοβάνι αποφάσισε να τον υποδεχθεί αλά... ελληνικά.

Στη Σάντος του Νεϊμάρ ανήκει και επίσημα από την Τετάρτη (2/9) ο Ροντινέι, που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό έπειτα από μια τριετία γεμάτη διακρίσεις, τίτλους και πολλή αγάπη.

Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τον σύλλογο της πατρίδας του και δήλωσε περήφανος που θα φορέσει τη φανέλα του.

Στη χώρα του καφέ δείχνουν ενθουσιασμένοι για την επιστροφή του «Ρόντι» και μάλιστα σε ένα από τα βίντεο που ανέβασε η Σάντος φαίνεται ο σπουδαίος Τζιοβάνι, ο οποίος καλωσορίζει τον πρώην πλέον μπακ των Πειραιωτών στα... ελληνικά.