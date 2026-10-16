Ο Μανώλης Σάλιακας έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Ιnstagram, δείχνοντας έτσι την ευγνωμοσύνη του για όσα ζει με τον Ολυμπιακό.

Ο Μανώλης Σάλιακας έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στον νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Μαρσέιγ (1-0), κρατώντας γερά τα ηνία της αμυντικής γραμμής.

Ο 30χρονος αμυντικός δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνηση του, καθώς έχοντας μεγαλώσει στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, είδε το ευρωπαϊκό του όνειρο να παίρνει σάρκα και οστά. Λίγο πριν πάρει τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα, έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω μιας ανάρτησης στα social. Αναφερόμενος στη μεγάλη νίκη των ερυθρόλευκων, τόνισε πως έζησε μια βραδιά που ονειρευόταν από παιδί χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνηση του.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Βράδια που ονειρευόμουν να ζήσω από παιδί. Χωρίς τον κόσμο μας στην εξέδρα, αλλά τα δώσαμε όλα για αυτούς. Υπερήφανοι για τη μεγάλη νίκη στην Μασσαλία».