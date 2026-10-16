Πως δεν έπρεπε να χάσει η Μαρσέιγ δήλωσε ο προπονητής των Μασσαλών, Μπρούνο Ζενεσιό, μετά την σημαντική νίκη του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμ για το Europa League.

Ο Ολυμπιακός πήρε μία σπουδαία νίκη απέναντι στην Μαρσέιγ με 1-0 στο πλαίσιο της League Phase του Europa League, σε ένα γεμάτο Βελοντρόμ, αλλά χωρίς τον δικό του κόσμο.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής των Μασσαλών, Μπρούνο Ζενεσιό, μίλησε για την εμφάνιση της ομάδας του, αλλά εξέφρασε την άποψη πως η Μαρσέιγ δεν θα έπρεπε να ηττηθεί, αλλά ίσως ούτε και να κερδίσει.

«Αυτό που με κάνει να πιστεύω είναι τα τρία από τα τέσσερα ημίχρονα που έχουμε παίξει. Δεν αξίζαμε να χάσουμε απόψε, ίσως ούτε και να κερδίσουμε. Όμως το αποτέλεσμα είναι αυτό και πρέπει να το αποδεχθούμε. Απέναντι σε δύο από τις πιο δυνατές ομάδες του ομίλου, αυτό πρέπει να μας δώσει αυτοπεποίθηση. Πρέπει να πιστεύουμε ότι όλα είναι δυνατά, παρότι η απογοήτευση είναι μεγάλη. Τα δώσαμε όλα, αλλά δεν ανταμειφθήκαμε».

Σχετικά με τα συναισθήματά του μετά την ήττα, την αντίδραση της ομάδας του μετά το γκολ του Έσε, αλλά και τις ευκαιρίες που δεν έγιναν γκολ, ο Ζενεσιό τόνισε:

«Θα επαναλάβω όσα λέω εδώ και καιρό, σχεδόν από την αρχή της σεζόν: οι παίκτες μου έκαναν ένα αρκετά συγκροτημένο παιχνίδι, έχοντας τον έλεγχο συνολικά στην αναμέτρηση και δημιουργώντας ευκαιρίες που δεν αξιοποιήσαμε. Και έπειτα, για ακόμη μία φορά, μια αδυναμία στις στατικές φάσεις μάς κόστισε πολύ ακριβά. Όταν, όμως, αυτό επαναλαμβάνεται, σημαίνει ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά. Δεν βρίσκουμε τις λύσεις που χρειάζονται για να αντιστρέψουμε αυτή την τάση».

«Ξέρουμε ότι το μόνο που μετράει είναι η νίκη. Πιστεύω ότι η εμφάνισή μας ήταν χειρότερη, πολύ χειρότερη από την αποψινή, αλλά όταν φεύγεις με τη νίκη ξεχνάς πολλά πράγματα. Προφανώς, όλοι θα θέλαμε να πετύχουμε δεύτερη διαδοχική νίκη, ώστε να αποκτήσουμε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να ενισχύσουμε το παιχνίδι μας. Θα πρέπει να αντιδράσουμε και να αποδεχθούμε αυτές τις δύσκολες περιόδους. Είναι μέρος της δουλειάς μας να επανεξετάζουμε διαρκώς τον εαυτό μας. Ίσως ήταν ένα από τα παιχνίδια στα οποία βάλαμε τον περισσότερο ρυθμό, από την αρχή μέχρι το τέλος. Έλειψε, όμως, αυτό που είναι και το σημαντικότερο», απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το αν αυτή η ήττα τον κάνει να αμφιβάλλει για τον εαυτό του.