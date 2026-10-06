Σε μία εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου και στελέχους του Ολυμπιακού, Νίκου Γαβαλά.

Στην παρουσίαση του νέου βιβλίο του Νίκου Γαβαλά, που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά βρέθηκε πολύς κόσμος. Υπήρξαν παρουσίες και προσωπικότητες που συνδέονται με τον Ολυμπιακό καθώς και άνθρωποι του συλλόγου (είτε από την διοίκηση είτε άλλοι άνθρωποι της ομάδας).

Στην παρουσίαση ήταν - και ανέβηκαν και στο πάνελ - οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Τάκης Λεμονής και μεταξύ άλλων και ο Νίκος Αναστόπουλος. Επίσης πολλά πρόσωπα από την Δημοτική Αρχή Πειραιά αλλά και από τον χώρο της πολιτικής. Το βιβλίο του Γαβαλά έχει τίτλο :«Η γέννηση ενός Θρύλου»

Η σύνοψη του βιβλίου

Πειραιάς, δεκαετία του 1920. Η πόλη ανασαίνει ακόμα στη σκιά μιας ταραγμένης εποχής και μαθαίνει ξανά να ελπίζει. Στα σοκάκια, στο λιμάνι και στις αλάνες, ανάμεσα σε ανθρώπους που παλεύουν για την αξιοπρέπειά τους και πρόσφυγες που πασχίζουν για μια νέα αρχή, γεννιέται μια ιδέα που μέλλει να αλλάξει για πάντα την ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Με φόντο αληθινά γεγονότα, αυθεντικά δημοσιεύματα και ιστορικά πρόσωπα, ο συγγραφέας ξεδιπλώνει ψηφίδα ψηφίδα το χρονικό της ίδρυσης και τα πρώτα βήματα του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιώς, αποκαλύπτοντας πώς το όνειρο μιας παρέας μεταμορφώθηκε σε σύμβολο μιας πόλης και ρίζωσε στην καρδιά ενός λαού.

Γιατί... οι Θρύλοι γεννιούνται και γιγαντώνονται μέσα από την ακλόνητη πίστη, τον ακατάβλητο αγώνα και το πάθος εκείνων που τολμούν να ονειρεύονται.