Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τον Ηρακλή, στάθηκε και στο γεγονός ότι η ομάδα κατάφερε να σημειώσει έξι γκολ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Βάσκος τεχνικός των «ερυθρόλευκων», Ιμανόλ Αγκουαθίλ, μετά το 6-2 στο Ολυμπιακός - Ηρακλής:

- Ο Ολυμπιακός του δευτέρου ημιχρόνου είναι αυτό που έχετε στο μυαλό σας; Επίσης υπάρχει μία πρώτη εκτίμηση για τον Μπέιλι;

Είδαμε από την ομάδα δύο ημίχρονα τα οποία ήταν διαφορετικά μεταξύ τους για εμάς. Προφανώς και στο δεύτερο είδαμε αυτό που θέλουμε, μία ομάδα να δημιουργεί, να βάζει ένα γκολ και να κυνηγάει το δεύτερο το τρίτο και το τέταρτο. Απέναντι σε μία σκληρή ομάδα, η οποία δε δέχεται πολλά γκολ. Οπότε προφανώς ο Ολυμπιακός του δευτέρου ημιχρόνου είναι αυτό που θέλουμε να βλέπουμε, μία επιθετική ομάδα η οποία θα δημιουργεί συνεχώς προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Για τον Μπέιλι περιμένουμε τις εξετάσεις του, θεωρούμε ότι είναι κράμπες οι οποίες προέρχονται από την κούραση και ελπίζουμε ότι δεν είναι κάτι το σοβαρό.

- Βλέπουμε πως είσαι ένας προπονητής που του αρέσει να «φορτώνει» τον άξονα, τώρα όμως δεν υπήρχαν πολλοί διαθέσιμοι παίκτες, τι κάνατε όμως και είδαμε τον καλύτερο Ολυμπιακό με εσάς στον πάγκο; Μία δεύτερη ερώτηση, ένα σχόλιο για τον Γκονσάλες γιατί όποτε τον βάζετε αλλαγή σκοράρει.

Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι και σε ετοιμότητα είτε είναι στον πάγκο, είτε στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πάντα βρίσκεται εκεί που πρέπει και κυνηγάει για να βάλει το γκολ, έχει δείξει ότι δε χρειάζεται αρκετό χρόνο για να πετύχει το γκολ, του έρχεται γρήγορα. Οι τρεις παίκτες που αναφέρατε μας βοηθούν πολύ γιατί μας αρέσει να παίζουμε από τον άξονα. Από την πρώτη στιγμή όμως λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα ποιοτικό ρόστερ και έχουμε παίκτες οι οποίοι μπορούν να καλύψουν τα κενά.

Έχουμε τους Φορτούνη, Ζότα Σίλβα, Σιπιόνι οι οποίοι μπορούν να καλύψουν τις απουσίες. Αυτό που έχει σημασία είναι να παίρνουμε από τον κάθε παίκτη το καλύτερο, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Όταν το καταφέρνουμε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και δε μετράει καμία απουσία γιατί οι παίκτες μας έχουν μεγάλη ποιότητα. Αν καταφέρουμε να το έχουμε συνέχεια αυτό, ο Ολυμπιακός θα φτάσει εκεί που του αξίζει σε όλες τις διοργανώσεις. Επίσης όμως έχουμε την αντίληψη πως όταν δε θα μπορούμε να παίξουμε από τον άξονα μπορούμε να αλλάξουμε το παιχνίδι μας και να παίξουμε από τα άκρα. Ανάλογα ποιες είναι οι ανάγκες και προσαρμοζόμαστε κάθε φορά.

- Σε προηγούμενους αγώνες σας ο Ολυμπιακός δεχόταν δύσκολα γκολ, τώρα έχει δεχτεί δύο γκολ από την Κηφισιά, ένα από τον ΠΑΟΚ και δεν πήρε τη νίκη και δύο τώρα από τον Ηρακλή.

Στην προηγούμενη διακοπή ένας συνάδελφός σας μου έλεγε ότι η ομάδα δυσκολεύεται να σκοράρει και όλοι συμφωνούμε νομίζω πως είναι καλύτερο να νικάς με 6-2 παρά με 2-0, γιατί έτσι ευχαριστιέται ο κόσμος. Βέβαια μας προβλημάτισαν τα δύο γκολ που δεχτήκαμε, για αυτό πρέπει να βρούμε την ισορροπία, αλλά το σημαντικότερο είναι να κερδίζεις στους αγώνες. Πολλές φορές θα το κάνεις χωρίς να δεχτείς γκολ, άλλες φορές θα δεχτείς δύο και θα βάλεις έξι γκολ, αλλά το πιο σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί της νίκης.