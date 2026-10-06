Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, βρέθηκε στην εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου του Νίκου Γαβαλά και έκανε τις δηλώσεις του.

Ο δημοσιογράφος και εδώ και χρόνια στέλεχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Γαβαλάς παρουσίασε το βράδυ της Τρίτης στον Πειραιά το νέο του βιβλίο με τίτλο «η γέννηση ενός Θρύλου» που φυσικά αφορά στον Ολυμπιακό. Στο περιθώριο της εκδήλωσης έκανε δηλώσεις ο κόουτς του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρζώκας, που ανέφερε έπειτα από ερώτηση για το πώς νιώθει ως ένας Θρύλος της ομάδας: «Δεν είμαι Θρύλος εγώ. Ο Τάκης (Λεμονής) είναι Θρύλος.

Για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά το να είμαι ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν γράψει σημαντικές και χρυσές σελίδες στην ιστορία της ομάδας μας και γενικά είναι ένα περιβάλλον που είμαι πολύ χαρούμενος να έιμαι».