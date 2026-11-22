Η διαρροή του Παναθηναϊκού για τις διαμαρτυρίες που εκφράζονται από τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός απολαμβάνει την κορυφή, ενώ στον Ολυμπιακό δια στόματος του αντιπροέδρου Κωνσταντίνου Καραπαπά, εκφράζουν παράπονα για τη διαιτησία.

Στο τριφύλλι δεν αφήνουν πλέον τίποτα αναπάντητο και μετά τη νέα νίκη στο πρωτάθλημα επί του ΟΦΗ κι ένατη συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις, με διαρροή τους, τονίζουν ότι πέρασαν ανεπιστρεπτί οι εποχές που η ομάδα γύριζε και το άλλο μάγουλο.

Συγκεκριμένα, στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός υποστήριζαν: «Οι διαπλεκόμενοι όλων των ειδών και των αποχρώσεων, που ασέλγησαν κυνικά όσο και ξεδιάντροπα τα τελευταία πολλά χρόνια πάνω στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχουν το θράσος να κουνάνε το δάχτυλο μπας και φρενάρουν τον Παναθηναϊκό, ανακαλύπτοντας αφηγήματα που δεν πείθουν ούτε τους ίδιους.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η δυναμική και η συσπείρωση του Παναθηναϊκού, επί παντός επιστητού, τους έχει κάνει να χάσουν τον ύπνο τους και ν' ανακαλύπτουν κάθε φορά διαφορετικά «φαντάσματα», στους αγώνες της ομάδας μας.

Τα χρόνια που ο Παναθηναϊκός γύριζε και το άλλο μάγουλο έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Όση προπαγάνδα κι αν κάνουν, όσο κι αν σκούζουν, θα πρέπει να συνηθίσουν στην ιδέα της πράσινης κορυφής.

Με το σπαθί μας και όχι με δεκανίκια, όπως έκαναν οι ίδιοι στην πλειονότητα των περασμένων ετών».

Οι πράσινοι, μάλιστα, τόνιζαν ότι δεν σηκώνουν τους τόνους για τη διαιτησία, αν και θα μπορούσαν να αναφέρουν τα δικά τους παράπονα για μία φάση του Νους με τον Ντε Φράι, θεωρώντας ότι έπρεπε να δοθεί δεύτερη κίτρινη στον Αργεντινό.