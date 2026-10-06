Ο Αλέσιο Λίσι περιμένει την επιστροφή του Κρίστιαν Γιάκιτς για να δοκιμάσει σχήματα ενόψει Καλαμάτας, με τον Κροάτη να υπολογίζεται ως βασικός στον άξονα.

Το απουσιολόγιό του ΠΑΟΚ αδειάζει σταδιακά, καθώς επιστρέφουν αρκετοί από τους παίκτες που ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς αλλά και όσοι ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με τις Εθνικές ομάδες .

Οι ουσιαστικές δοκιμές τακτικής για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα θα ξεκινήσουν από την Πέμπτη, όταν θα βρίσκονται στη Νέα Μεσημβρία και οι τελευταίοι διεθνείς.

Ο κυριότερος λόγος για αυτή την αναμονή ακούει στο όνομα Κρίστιαν Γιάκιτς. Ο Ιταλός τεχνικός θέλει να διαπιστώσει από κοντά την αγωνιστική κατάσταση του Κροάτη μέσου, ο οποίος είναι στην αποστολή της Εθνικής του ομάδας για τη σημερινή αναμέτρηση απέναντι στην Ισπανία στο Σπλιτ, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί ως αλλαγή από το 57' στη συντριβή με 7-0 από την Αγγλία.

Η άμεση επίδραση και ο κομβικός ρόλος του Γιάκιτς στον άξονα



Η στάση του Λίσι είναι απόλυτα λογική, καθώς ο 29χρονος χαφ κατάφερε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να γίνει βασικό στέλεχος στη μεσαία γραμμή. Πριν αναχωρήσει για τις υποχρεώσεις της εθνικής του, πρόλαβε να κάνει τρεις συμμετοχές με τους «ασπρόμαυρους».

Μπήκε ως αλλαγή στο ντέρμπι με τον Άρη μόλις τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωσή του, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε βασικός στις εκτός έδρας νίκες με Ατρόμητο για το κύπελλο και Παναιτωλικό. Σε αυτά τα παιχνίδια ο Γιάκιτς δικαίωσε όσους υποστήριζαν ότι ο Δικέφαλος είχε ανάγκη έναν μέσο με τα δικά του χαρακτηριστικά.

Έδωσε δυναμισμό στα μαρκαρίσματα, γρήγορες αντιδράσεις, καλό διάβασμα των φάσεων και μετρά ήδη μία ασίστ. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι στα παιχνίδια που ήταν βασικός, ο ΠΑΟΚ περιόρισε αισθητά τις απειλές στην εστία του.

Οι επιπλέον λύσεις στη μεσαία γραμμή και το πλεονέκτημα



Οι επιλογές του Λίσι στο κέντρο αυξάνονται, καθώς και ο Τομ Λουσέ έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του από την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, φαίνεται πως ειδικά στη θέση «έξι» ο Γιάκιτς διατηρεί το σαφές προβάδισμα.

Ο Κροάτης αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη για να μπει αμέσως στην προετοιμασία της ομάδας. Το γεγονός ότι το παιχνίδι με την Καλαμάτα έχει οριστεί για τη Δευτέρα (12/10) δίνει στον Λίσι μία επιπλέον ημέρα, ώστε να οριστικοποιήσει με την ησυχία του τα πλάνα του.