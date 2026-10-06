Ο Ανδρέας Τεττέη ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και μαζί και οι τέσσερις μικροί που συμμετέχουν στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας.

Κανονικά συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Ανδρέας Τεττέη, που επέστρεψε από την κλήση του στην Εθνική Ελλάδος, μετά τη μία μέρα έξτρα άδεια, που έλαβαν οι Έλληνες διεθνείς, την οποία αξιοποίησαν σήμερα οι Τσάπρας και Κυριακόπουλος.

Σε φουλ ρυθμό ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή (11/10) δούλεψε και ο Βισέντε Ταμπόρδα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, έχοντας αφήσει πίσω του την θλάση που τον κρατούσε εκτός προπονήσεων τις τελευταίες μέρες.

Θετικά είναι τα νέα και για τον Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος έβγαλε σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος και μετράει αντίστροφα για την πλήρη επιστροφή του. Στην προπόνηση ενσωματώθηκαν και οι Γείτοντας, Λάβδας, Μπινιάρης και Νεμπής, που είχαν κλήθει στην Εθνική Ελλάδος Κ17.