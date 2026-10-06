Γκαλίτσιος στο Gazzetta Magazino: «Έλεγα στον προπονητή μας στη Λόκερεν ότι ο Ντέσερς θα εξελιχθεί»
Ο Γιώργος Γκαλίτσιος ανέφερε στην εκπομπή «Gazzetta Magazino» πως τον καιρό που βρισκόταν στη βελγική Λόκερεν (2011-2015 και 2016-2017) έτυχε να είναι συμπαίκτης με τον νεαρό τότε φορ του Παναθηναϊκού, Σίριλ Ντέσερς, που αγωνίστηκε στην ομάδα αυτή για μία διετία (2014-2016).
Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και της ΑΕΛ εξήγησε πως είχε δει τα προσόντα του νεαρού τότε στράικερ και είχε πει στον προπονητή του να τον προσέξει και να του δώσει ευκαιρίες γιατί είχε τρομερό ταλέντο, αλλά εκείνος δεν ήταν θετικός αρχικά.
Υποστήριξε πως είχε καταλάβει τα ποδοσφαιρικά του προσόντα, επειδή τον αντιμετώπιζε καθημερινά στις προπονήσεις. Δείτε παρακάτω το σχετικό απόσπαμα:
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