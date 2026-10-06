Πετρόπουλος στο Gazzetta Magazino: «Μου έστειλε μήνυμα ο Παναθηναϊκός για το διαρκείας μου»

Ο Αντώνης Πετρόπουλος διαβάσε στον αέρα του Gazzetta Magazino το μήνυμα που του έστειλε ο Παναθηναϊκός για το διαρκείας του που του έδωσε ως πρωταθλητής του 2010.

Στην πρεμιέρα της εκπομπής «Gazzetta Magazino» συνέβησαν πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα. Ένα εξ' αυτών ήταν η αντίδραση του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Αντώνη Πετρόπουλου, όταν τέθηκε επί τάπητος το θέμα του νέου γηπέδου και των διαρκείας.

Ο πρώην επιθετικός του «τριφυλλιού» τόνισε πως του ήρθε μήνυμα σε συμβολική ώρα από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός σχετικά με το διαρκείας που του αποδόθηκε, επειδή ανήκε στην ομάδα του 2010 που πήρε το τελευταίο πρωτάθλημα Ελλάδος, που κατέκτησε ο σύλλογος.

Υπενθυμίζουμε πως ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Γιάννης Αλαφούζος πήρε την πρωτοβουλία να τιμήσει όσους ποδοσφαιριστές των «πράσινων» είναι εν ζωή και σχετίστηκαν με μεγάλες επιτυχίες της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη.