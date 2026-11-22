Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στην κάμερα του ΣΠΟΡ FM TV μετά την ήττα του ΟΦΗ από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Μετά από τρία ματς πρωταθλήματος με δυο νίκες και μια ισοπαλία ο ΟΦΗ ηττήθηκε από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο με 2-0. Ο τεχνικός των Κυπελλούχων, Χρήστος Κόντης, μίλησε στην κάμερα του ΣΠΟΡ FM TV μετά το ματς και στάθηκε στο χαμένο πέναλτι, ενώ αναφέρθηκε και στην αμφισβητούμενη φάση του Σιέλη με τον Ταμπόρδα, όμως ξεκαθάρισε πως η ομάδα του έχασε δίκαια, αν και δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα.

Επιπρόσθετα ο κόουτς των Κρητικών αναφέρθηκε και στο ερχόμενο μεγάλο ματς με την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο Στάδιο, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη

«Ήμασταν καλά μέσα στο γήπεδο. Είχαμε καλά διαστήματα.Ξέραμε ότι παίζουμε με μια πολύ ποιοτική ομάδα. Είχαμε τις στιγμές μας, κρατήσαμε την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο και δεν κινδυνεύσαμε, εκτός από κάποιες φάσεις. Υπήρχε η φάση του πέναλτι που δεν έγινε γκολ και ήταν σημαδιακή. Υπήρχε άλλη μία φάση με το VAR που πρέπει να δούμε μια αγκωνιά. Μου είπαν ότι τον Σιέλη τον χτύπησαν εκτός φάσης στο πρόσωπο.

Δεχθήκαμε ένα γκολ από στατική φάση στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι που είχαμε συζητήσει. Ήμασταν αφελείς στη συγκεκριμένη φάση. Στα τελευταία 20-30 λεπτά προσπαθήσαμε να κάνουμε αλλαγές, αλλά ο Παναθηναϊκός έβαλε δεύτερο γκολ, χωρίς να έχουμε κινδυνεύσει πολύ στο παιχνίδι.

Μετά το 2-0 τα πράγματα δυσκόλεψαν, δεν βρήκαμε ευκαιρίες και δίκαια χάσαμε.

Έχουμε μπροστά μας μια πολύ μεγάλη πρόκληση, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Αν καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, θα είμαστε πολύ κοντά σε μια πρόκριση και θα βλέπουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον μας στην Ευρώπη. Είναι όμως ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα».

