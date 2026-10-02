Ο Παναθηναϊκός άλλαξε όλο τον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ! (vid)

Ο Παναθηναϊκός άλλαξε όλο τον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ! (vid)

Ο Παναθηναϊκός άλλαξε όλο τον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ! (vid)

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Τον αγωνιστικό χώρο στο ΟΑΚΑ άλλαξε ο Παναθηναϊκός, όπως έκανε γνωστό μέσα από ένα βίντεο που ανήρτησε στο επίσημο κανάλι της η «πράσινη» ΠΑΕ.

Ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών του υποχρεώσεων, ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή των εθνικών ομάδων για να προχωρήσει σε κάποιες εργασίες στο ΟΑΚΑ.

Η «πράσινη» ΠΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τίτλο «OAKA’s New Pitch | Behind the Process», παρουσιάζοντας στους οπαδούς του «τριφυλλιού» τις αλλαγές στο χορτάρι.

Όπως φαίνεται στο εν λόγω video ο παλιός χλοοτάπητας απομακρύνθηκε και τη θέση του παίρνει νέος, ώστε το γήπεδο να είναι έτοιμο για την επιστροφή της ομάδας του Νίστρουπ στη δράση.

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Δείτε το video:

 

Επόμενη αναμέτρηση που έχει ο Παναθηναϊκός είναι κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα στις 15 Οκτωβρίου στις 19:45 για τη League Phase του Conference League.

     

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