Ο Παναθηναϊκός άλλαξε όλο τον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ! (vid)
Ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών του υποχρεώσεων, ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή των εθνικών ομάδων για να προχωρήσει σε κάποιες εργασίες στο ΟΑΚΑ.
Η «πράσινη» ΠΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τίτλο «OAKA’s New Pitch | Behind the Process», παρουσιάζοντας στους οπαδούς του «τριφυλλιού» τις αλλαγές στο χορτάρι.
Όπως φαίνεται στο εν λόγω video ο παλιός χλοοτάπητας απομακρύνθηκε και τη θέση του παίρνει νέος, ώστε το γήπεδο να είναι έτοιμο για την επιστροφή της ομάδας του Νίστρουπ στη δράση.
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Δείτε το video:
Επόμενη αναμέτρηση που έχει ο Παναθηναϊκός είναι κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα στις 15 Οκτωβρίου στις 19:45 για τη League Phase του Conference League.
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