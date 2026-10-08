Ολυμπιακός: Το κάλεσμα της Θύρας 7 για το ντέρμπι στον κόσμο με κόκκινα και λευκά μπλουζάκια
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Οι οργανωμένοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού ανέφεραν ότι ετοιμάζουν κάτι πολύ δυνατό για το παιχνίδι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός.
Σε μία εκ των αναρτήσεών της η Θύρα 7 σημειώνει ότι για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός ετοιμάζεται κάτι πολύ δυνατό σε επίπεδο εξέδρας. Ζητά τη βοήθεια του κόσμου, με υποστήριξη, φωνή αλλά και με το να φορά κόκκινα και λευκά μπλουζάκια στο επερχόμενο και κυριακάτικο ντέρμπι του Φαλήρου. Θα υπάρξει δε νεότερη ενημέρωση με λεπτομερή ανάλυση για κάθε Θύρα.
@Photo credits: ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
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