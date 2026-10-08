Οι έξι τελευταίοι διεθνείς ενσωματώθηκαν ξανά στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να «φουλάρουν» για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Οι υποχρεώσεις των διεθνών με τις Εθνικές τους ομάδες ολοκληρώθηκαν και όλοι επιστρέφουν στις ομάδες τους, κάτι που συνέβη και στον Παναθηναϊκό με τους τελευταίους (Πελίστρι, Ραστόντερ, Γιάγκουσιτς, Ουναΐ, Κάτρη και Σαλάχ-Εντίν) να εντάσσονται ξανά στις προπονήσεις στο «Γ. Καλαφάτης».

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ξεκινάει από την Πέμπτη την ουσιαστική προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Παρασκευής.