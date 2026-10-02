Ο Ρέμο Φρόιλερ αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, στην μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, αλλά και στον κόσμο και τη διοίκηση της ομάδας.

Η Ελβετία θα φιλοξενήσει το Σάββατο (03/10) στην Λουκέρνη τη Σλοβενία στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του UEFA Nations League, με μοναδικό στόχο τη νίκη και το 3/3 που θα τη φέρει ολοένα και πιο κοντά στην άνοδο στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης.

Ενόψει της αναμέτρησης αυτής λοιπόν, ο μέσος των γηπεδούχων, Ρέμο Φρόιλερ, παρευρέθηκε μαζί με τον προπονητή του, Μουράτ Γιακίν, στη συνέντευξη Τύπου και μίλησε για τον επικείμενο αγώνα της «Νάτι» με τους Σλοβένους, ενώ αναφέρθηκε και στην μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια τόσο για τη διοίκηση όσο και για τους φιλάθλους της Ερυθρόλευκης ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Φρόιλερ:

Για το ότι έχουν συμπεριληφθεί αρκετοί γαλλόφωνοι Ελβετοί στην αποστολή:

«Τίποτα δεν έχει αλλάξει στα αποδυτήρια, αλλά στο δείπνο, οι νεαροί παίκτες από το Ρομαντί δημιουργούν μια υπέροχη ατμόσφαιρα».

Για το ότι πλησιάζει τις 100 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ελβετίας (έχει κάνει 96 μέχρι στιγμής):

«Αν φτάσω εκεί, θα είναι μια σπουδαία στιγμή στην καριέρα μου και θα είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό».

Για την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό:

«Είναι ένας πολύ καλά οργανωμένος σύλλογος. Η διοίκηση με βοήθησε σε κάθε πτυχή της μεταγραφής. Νιώθω πολύ άνετα και χαρούμενος. Και οι οπαδοί είναι πολύ υποστηρικτικοί και ζεστοί. Αλλά τώρα είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ στη Λουκέρνη, όπου ξεκίνησε η καριέρα μου και όπου έχω συναντήσει ανθρώπους από τον γαλαζοπράσινο σύλλογο τις τελευταίες ημέρες. Ήταν ωραίο να συνομιλήσω μαζί τους».