Τσάκα: Καταδικάστηκε για πλαστογράφηση πιστοποιητικών εμβολιασμού – Η ποινή που του επιβλήθηκε

Ο Τσάκα, καταδικάστηκε σε χρηματική ποινή με αναστολή για την υπόθεση πλαστογράφησης δύο πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού.

Η δικαστική περιπέτεια του Γκρανίτ Τσάκα έφτασε στο τέλος της, καθώς η Εισαγγελία της Λουκέρνης εξέδωσε την απόφασή της για την υπόθεση των πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού, στην οποία εμπλεκόταν ο 34χρονος διεθνής μέσος. Ο αρχηγός της εθνικής Ελβετίας γνωστοποίησε ο ίδιος τις εξελίξεις μέσω ανάρτησής του στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι του επιβλήθηκε χρηματική ποινή με αναστολή, ύψους 150.000 ελβετικών φράγκων.

«Αφού κατέθεσα πλήρως ενώπιον της Εισαγγελίας, εκδόθηκε πλέον η σχετική απόφαση», ανέφερε αρχικά. Συγκεκριμένα, ο Τσάκα καταδικάστηκε με ποινική διαταγή σε 50 ημερήσιες χρηματικές μονάδες των 3.000 ελβετικών φράγκων η καθεμία, για το αδίκημα της δόλιας εξασφάλισης ανακριβούς επίσημης πιστοποίησης. Ωστόσο, η ποινή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να καταβάλει το συγκεκριμένο ποσό, εφόσον δεν υποπέσει σε νέο αδίκημα κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης περιόδου δοκιμασίας.

''Αυτό σημαίνει ότι η ποινή δεν θα εκτελεστεί, εφόσον δεν διαπράξω κάποιο άλλο αδίκημα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Έχω ήδη καλύψει τα δικαστικά έξοδα», διευκρίνισε ο Ελβετός ποδοσφαιριστής.

Η παραδοχή για τα δύο πλαστά πιστοποιητικά

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ελβετία, όταν η εφημερίδα Blick αποκάλυψε ότι η Εισαγγελία της Λουκέρνης διεξήγαγε έρευνα εις βάρος του διεθνούς μέσου.Λίγες ημέρες αργότερα, πριν από τις προηγούμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, ο Τσάκα παραδέχθηκε δημόσια ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχε προχωρήσει στην πλαστογράφηση δύο πιστοποιητικών εμβολιασμού.

Η παραδοχή αυτή, σε συνδυασμό με την εξέλιξη της εισαγγελικής έρευνας, οδήγησε στην απόφαση να μείνει προσωρινά εκτός εθνικής ομάδας. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ελβετίας και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής συμφώνησαν ότι δεν θα συμμετείχε στην τελευταία συγκέντρωση του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υπόθεση χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία της ομάδας. Παρά την απουσία του αρχηγού της, η Ελβετία πραγματοποίησε εντυπωσιακή εκκίνηση στη νέα διοργάνωση του Nations League, πετυχαίνοντας τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

«Αποδέχομαι την απόφαση και αναλαμβάνω την ευθύνη»

Ο Τσάκα επέλεξε να μην αμφισβητήσει την εισαγγελική απόφαση, τονίζοντας ότι αναγνωρίζει πλήρως την ευθύνη του. «Αποδέχομαι την απόφαση και αναλαμβάνω την ευθύνη», υπογράμμισε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του. Πλέον, έχοντας αφήσει πίσω του τη συγκεκριμένη νομική εκκρεμότητα, ο 34χρονος μέσος μπορεί να επικεντρωθεί στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Η επόμενη συγκέντρωση της εθνικής Ελβετίας είναι προγραμματισμένη για τον Νοέμβριο, ενώ σε συλλογικό επίπεδο ο Τσάκα επιστρέφει στη δράση με τη Σάντερλαντ, η οποία αντιμετωπίζει το προσεχές Σάββατο την Μπράιτον για την Premier League.