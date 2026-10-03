Στην αρχική ενδεκάδα της Ελβετίας για την αναμέτρηση κόντρα στη Σλοβενία στο Nations League, βρίσκεται ο Ρέμο Φρόιλερ.

Η Ελβετία κοντράρεται με τη Σλοβενία στο πλαίσιο της League Phase του Nations League. Εκεί, ο Ρέμο Φρόιλερ θα παίξει ξανά βασικός για τη χώρα του.

Ο μέσος του Ολυμπιακού είναι βασικό κομμάτι για τη μεσαία γραμμή της ομάδας του, η οποία απόψε ψάχνει τη νίκη για να κλειδώσει την κορυφή.

Αυτό θα είναι το τρίτο σερί ματς που ο Φρόιλερ θα αγωνιστεί ως βασικός. Το πρώτο ήταν απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία και το δεύτερο κόντρα στη Σκωτία.



Αναλυτικά οι ενδεκάδες:

Ελβετία (Γιακίν): Κόμπελ, Ατεκάμε, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκεζ, Τζασάρι, Φρόιλερ, Έμπισερ, Εντόι, Μανζάμπι, Αμντουνί

Σλοβενία (Σέζαρ): Όμπλακ, Ντρκούσιτς, Μπιγιόλ, Ζεκ, Γιάνζα, Λόβριτς, Κάριτσνικ, Ζαμπουκόβνικ, Μάτκο, Βιπότνικ, Στουρμ