Ο Μανού Γκαρθία δεν είχε προλάβει να βρει τον καλύτερο εαυτό του, όμως ο Άρης χάνει έναν από τους ελάχιστους παίκτες που μπορούν να ενώσουν τον άξονα με την επίθεση.

Η απουσία του Μανού Γκαρθία, λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει στους κοιλιακούς προσαγωγούς, αφαιρεί από τον Άρη κάτι περισσότερο από έναν ποδοσφαιριστή του βασικού rotation. Αφαιρεί από το παιχνίδι του συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που το φετινό ρόστερ των “κιτρινόμαυρων” δεν διαθέτει σε αφθονία και τα οποία η ομάδα είχε δυσκολευτεί να αντικαταστήσει ακόμη και μετά την προηγούμενη αποχώρησή του.

Αυτός ήταν άλλωστε ένας από τους λόγους για τους οποίους η επιστροφή του Ισπανού στη Θεσσαλονίκη, εκτός από τις προσδοκίες που καλλιέργησε και τη σχέση του με τον σύλλογο, είχε και αγωνιστική σημασία. Ο Μανού μπορεί να κινηθεί ανάμεσα στις γραμμές, να δεχθεί την μπάλα και να τη μοιράσει σε χώρους που δεν είναι εύκολο να βρεθούν απέναντι σε οργανωμένη άμυνα, να κουβαλήσει κατοχή και κυρίως να αναζητήσει την κάθετη συνέχεια μιας επίθεσης.

Ο Άρης στο φετινό του ρόστερ διαθέτει αρκετούς ποιοτικούς μεσοεπιθετικούς, δεν έχει όμως πολλούς με ακριβώς αυτό το αγωνιστικό προφίλ. Οι Γκαρέ, Παλάσιος, και Μπρούμα μπορούν να δώσουν διαφορετικά πράγματα από τα άκρα. Οι επιλογές στην κορυφή είναι εξίσου πολλές. Εκείνο που γίνεται δυσκολότερο χωρίς τον Μανού είναι η σύνδεση ανάμεσα στον άξονα και στους παίκτες που βρίσκονται κοντά ή μέσα στην περιοχή.

Το πρώτο φετινό δείγμα του Ισπανού είναι ελάχιστο, καθώς ούτε ο ίδιος είχε προλάβει να φτάσει στο επίπεδο που περίμεναν στον Άρη. Σε τέσσερις συμμετοχές Πρωταθλήματος έχει καταγράψει 183 λεπτά, ένα γκολ και τέσσερις τελικές προσπάθειες, ενώ στο παιχνίδι του καταγράφονται επίσης 10 πάσες, ένα κλέψιμο και 4/12 εύστοχα γεμίσματα. Τα 19 λάθη, τα περισσότερα στην ομάδα στο συγκεκριμένο δείγμα αγώνω, συνδέονται και με τον δημιουργικό ρόλο του, αφού είναι από τους παίκτες που καλούνται να πάρουν ρίσκο με την μπάλα και να αναζητήσουν δύσκολες μεταβιβάσεις.



Ο παίκτης που φέρνει τους φορ πιο κοντά στο παιχνίδι

Η ομάδα έχει ήδη παρουσιάσει πρόβλημα στη σύνδεση της δημιουργίας με τους επιθετικούς της. Στις πρώτες πέντε αγωνιστικές οι πέντε φορ συγκέντρωσαν μόλις το 32,5% των συνολικών τελικών προσπαθειών της ομάδας. Το πρόβλημα επομένως δεν είναι μόνο ποιος θα εκτελέσει. Είναι και ποιος θα μεταφέρει την μπάλα στο σημείο όπου μπορεί να εκτελέσει ο επιθετικός.

Ο (καλός) Μανού μπορεί να κάνει αυτή την ενδιάμεση δουλειά. Να πάρει την πρώτη μπάλα από τα χαφ και να τη μεταφέρει μία γραμμή ψηλότερα. Να βρει τους επιθετικούς χωρίς να τους αναγκάζει να απομακρύνονται συνεχώς από την περιοχή. Να συνδυαστεί κοντά στον άξονα και να δημιουργήσει χώρο για τους ακραίους. Δεν χρειάζεται πάντα να καταγράψει ο ίδιος την ασίστ για να επηρεάσει μία φάση. Μπορεί να είναι ο παίκτης της προηγούμενης ενέργειας, εκείνης που αλλάζει τον ρυθμό και βγάζει την αντίπαλη άμυνα από την ισορροπία της.



Η θέση μπορεί να καλυφθεί, τα χαρακτηριστικά δυσκολότερα

Ο ακριβής χρόνος επιστροφής του Μανού Γκαρθία δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει και θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποκατάστασής του. Μέχρι τότε, για τον Μιχάλη Γρηγορίου το σημαντικότερο είναι να υπάρχει ένα έτοιμο plan B. Μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλον ποδοσφαιριστή πίσω από τον επιθετικό, μπορεί επίσης να προσαρμόσει τη διάταξή του. Αυτό που δεν είναι τόσο εύκολο τώρα, είναι να βρει έναν δεύτερο Μανού.

Εξάλλου, όταν ο Ισπανός πήρε μεταγραφή στο MLS ο Άρης αναζήτησε για μεγάλο διάστημα παίκτη με τα δικά του χαρακτηριστικά και ο τραυματισμός του ήρθε σε ένα timing που ακόμη προσπαθούσε να βρει τον καλύτερο εαυτό του και να προσαρμοστεί σε μία ομάδα διαφορετική από εκείνη που είχε αφήσει.

Οπότε, μέχρι ο Μανού να επιστρέψει, το ερώτημα είναι: ποιος μπορεί να καλύψει όσα έκανε και κυρίως όσα περίμενε ο Άρης ότι θα αρχίσει να κάνει;

