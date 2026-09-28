Ο Μάνου Γκαρθία διαγνώστηκε με σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και ξεκίνησε θεραπεία, στην επιστροφή του Άρη στις προπονήσεις.

Η επιστροφή του Άρη στις προπονήσεις μετά την τριήμερη άδεια συνοδεύτηκε από ένα αγωνιστικό ζήτημα για τον Μάνου Γκαρθία.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις τις προηγούμενες ημέρες, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και τα αποτελέσματά τους έδειξαν σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών.

Ο Μανού ξεκίνησε πρόγραμμα θεραπείας, σε μία περίοδο όπου ο Μιχάλης Γρηγορίου ήθελε να εκμεταλλευτεί τη διακοπή για να δουλέψει περισσότερο μαζί του και να τον φέρει πιο κοντά στον ρόλο που περιμένει από εκείνον στη δημιουργική λειτουργία της ομάδας. Το σοβαρό πρόβλημα, ωστόσο, τον αφήνει εκτός δράσης αλλάζοντας τα... σχέδια του προπονητή ενόψει και της επανέναρξης του Πρωταθλήματος.

Αναλυτικά το ενημερωτικό της ΠΑΕ:

«Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ. Η προπόνηση της Δευτέρας ήταν απογευματινή και έγινε στις προπονητικές εγκαταστάσεις.

Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση για την πρόληψη τραυματισμών, συνεχίστηκε με παιχνίδι διατήρησης της μπάλας με υπεραρρυθμία και ολοκληρώθηκε με ένα μπλοκ αγωνιστικών παιχνιδιών υψηλής έντασης (σύντομης διάρκειας).

Ο Μάνου Γκαρθία, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες αισθάνθηκε ενοχλήσεις, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών (ξεκίνησε πρόγραμμα θεραπείας).

Αύριο, Τρίτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν το πρωί».