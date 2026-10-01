Η κατάσταση του Βισέντε Ταμπόρδα συνεχίζει να βελτιώνεται έχοντας πλέον συγκεκριμένη ημερομηνία στην οποία αναμένεται να μπει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Το ίδιο ισχύει και για τον Σωτήρη Κοντούρη.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών του υποχρεώσεων και του ματς με τον Ολυμπιακό (11/10-21:00) στο Φάληρο για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Δύο ερωτηματικά έχουν οι «πράσινοι» για το ματς με τους «ερυθρολεύκους» κι αυτά αφορούν τους τραυματίες Βισέντε Ταμπόρδα και Σωτήρη Κοντούρη, οι οποίοι βρίσκονται σε περίοδο αποθεραπείας.

Ο Αργεντινός επιθετικός μέσος ανεβάζει συνεχώς ρυθμούς και με βάση τον προγραμματισμό που έχει εκείνος αναμένεται να μπει στις ομαδικές προπονήσεις την προσεχή Δευτέρα (05/10) κάνοντας κάποια κομμάτια με τους συμπαίκτες του. Στόχος είναι η σταδιακή επανένταξή του, προκειμένου την Πέμπτη (08/10) να λάβει μέρος σε ολόκληρο το πρόγραμμα και να επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων.

Θετικά εξελίσσεται και η πορεία του Έλληνα μέσου. Εκείνος ακολουθεί το πρόγραμμα αποκατάστασής του και αναμένεται την Πέμπτη (08/10) ή την Παρασκευή (09/10) να επιστρέψει και αυτός σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων.

Στα της προπόνσης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ συνέχισε τη δουλειά πάνω στην κυκλοφορία της μπάλας και στην ένταση. Ο Δανός τεχνικός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ταχύτητα της κυκλοφορίας, στις γρήγορες επιλογές και στη σωστή τοποθέτηση των ποδοσφαιριστών μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν το πρόγραμμα με προθέρμανση και στη συνέχεια πέρασαν σε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, με έμφαση στην ακρίβεια και στην ταχύτητα των μεταβιβάσεων. Η ένταση ανέβηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια της προπόνησης, με τους ποδοσφαιριστές να δουλεύουν σε υψηλό τέμπο.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε μικρούς χώρους, όπου ζητήθηκαν γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, συνεχής κίνηση και πίεση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ταχύτητα σκέψης και εκτέλεσης, καθώς και στη διατήρηση υψηλής έντασης καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης.