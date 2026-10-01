Παναθηναϊκός: Τοποθετεί νέο χλοοτάπητα στο ΟΑΚΑ ενόψει της συνέχειας της
Ανάμεσα στα πράγματα που είχε προγραμματίσει να κάνει στη διακοπή αυτή των εθνικών ομάδων ο Παναθηναϊκός ήταν και η αλλαγή του χλοοτάπητα του ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» εκμεταλλευτήκαν το διάστημα που δεν θα υπάρχουν παιχνίδια προκειμένου να μπορέσουν να βελτιώσουν ακόμη και τις συνθήκες που αφορούν τον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου.
Μετά και τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση που έγινε στο στάδιο, απομακρύνθηκε ο τάπητας που υπήρχε, προκειμένου να τοποθετηθεί ολοκαίνουργιος κι έτσι ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου να φτάσει στο καλύτερο δυνατό επίπεδο ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων του «τριφυλλιού».
Έτσι, ο Τζέικομπ Νίστρουπ και οι ποδοσφαιριστές του θα μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να δείξουν τη δουλειά τους στο χορτάρι, να παίξουν το ωραίο ποδόσφαιρο που μπορούν και να φέρουν ακόμη περισσότερες νίκες στην ομάδα.
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Το βίντεο από τις εργασίες στο ΟΑΚΑ
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