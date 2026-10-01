Ο Σοφοκλής Πιλάβιος επιστρέφει στα... κοινά του Παναθηναϊκού. Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να ολοκλήρωσε τις προσθήκες στο έμψυχο δυναμικό της ποδοσφαιρικής ομάδας, ωστόσο δεν συνέβη το ίδιο και με το διοικητικό γκρουπ, αφού προστέθηκε στο οργανόγαρμμα του κλαμπ, ο Σοφοκλής Πιλάβιος.

Ο 60χρονος δικηγόρος ανέλαβε ρόλο προσωπικού συμβούλου του ιδιοκτήτη των «πράσινων», Γιάννη Αλαφούζου. Αυτό σημαίνει πως στα καθήκοντά του εμπεριέχονται λίγο πολύ τα πάντα, πέραν των αμιγώς ποδοσφαιρικών θεμάτων, για τα οποία επιλαμβάνεται ο Φράνκο Μπαλντίνι.

Ο Σοφοκλής Πιλάβιος είναι νομικός με εξειδίκευση στον χώρο του αθλητισμού, του οποίου η σταδιοδρομία συνδέεται άρρηκτα, όπως γνωρίζετε, με τον Παναθηναϊκό. Έχει διατελέσει μέλος της ΠΑΕ όντας παράλληλα και Νομικός της Σύμβουλος την τετραετία (2000-2004). Μάλιστα, είχε διατελέσει και πρόεδρος της ΕΠΟ για την τριετία (2009-2012).