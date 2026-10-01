Ο νεαρός επιθετικός βρίσκεται στον ΠΑΟΚ από το 2015 και με τρία γκολ σε δέκα λεπτά απέναντι στην Ελβετία έστρεψε πάνω του τα βλέμματα.

Το όνομα του Κωνσταντίνου Σούβλατζη αξίζει να το συγκρατήσουμε. Ο νεαρός επιθετικός του ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης της Εθνικής Παίδων με 4-2 επί της Ελβετίας, πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό χατ τρικ μέσα σε μόλις δέκα λεπτά, στο πλαίσιο του φιλικού τουρνουά που διεξάγεται στην Τσεχία.

Η Ελβετία προηγήθηκε στο δεύτερο λεπτό, αλλά ο Σούβλατζης ανέλαβε να αλλάξει μόνος του την εικόνα του αγώνα. Σκόραρε στο 4', στο 9' και στο 14', μετατρέποντας το 0-1 σε 3-1, προτού ο επίσης ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Ψυρούκης, πετύχει το τέταρτο ελληνικό γκολ στο 23'.

Η αναμέτρηση εντάσσεται στην προετοιμασία της Εθνικής U17 για την ιστορική πρώτη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο της ηλικιακής κατηγορίας στο Κατάρ, με τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκεκριμένη νίκη.

Πέρα από τους δύο σκόρερ, στην ελληνική ενδεκάδα βρέθηκε και ο Νικολαΐδης, ενώ χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Χαλδέζος.

Η σύνθεση της Ελλάδας: Νικολαΐδης, Γούσιος, Πουλόπουλος, Φιλιππιάδης, Καραγγέλης, Παπασαραφιανός, Παπαδάκης, Ψυρούκης, Αργυρίου, Σούβλατζης, Μπαϊραμίδης.

Αγωνίστηκαν ακόμη: Σιώζος, Βασιλειάδης, Νέμπης, Χαλδέζος, Μωυσιάδης, Τσίγκας, Λάβδας, Μπινιάρης.

Από τον Παύλο Μελά στον ΠΑΟΚ, σε ηλικία έξι ετών

Γεννημένος στις 31 Αυγούστου 2009 στη Θεσσαλονίκη, ο Σούβλατζης έχει ύψος 1,81 μ. και αγωνίζεται ως επιθετικός. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν στον Παύλο Μελά, προτού ενταχθεί το 2015 στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, σε ηλικία μόλις έξι ετών.

Έντεκα χρόνια αργότερα, ο 17χρονος φορ αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον για την επόμενη γενιά ποδοσφαιριστών του συλλόγου.

Η εμφάνισή του απέναντι στην Ελβετία ήρθε να προσθέσει ακόμη μία δυνατή στιγμή στη διαδρομή του, αυτή τη φορά φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.