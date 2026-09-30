Ο Γκουστάβο Σα μίλησε στην Πορτογαλία για τις πρώτες του ημέρες στην Ελλάδα, το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και την πρόταση από την Αλ Ίτιχαντ.

Μία από τις μεγάλες μεταγραφές του καλοκαιριού για τον Ολυμπιακό ήταν ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Νότιγχαμ αντί 20 εκατ. ευρώ και παραχωρήθηκε δανεικός στους Πειραιώτες.

Ο Πορτογάλος χαφ μίλησε στην Πορτογαλία, στο vidcast του πορτογαλικού πρωταθλήματος και μίλησε για την αγάπη του στη Φαμαλικάο, το επίπεδο στην Ελλάδα αλλά και την τεράστια πρόταση της Αλ Ίτιχαντ που απέρριψε.

Συγκεκριμένα είπε:

Για το ελληνικό ποδόσφαιρο: «Στην Ελλάδα, βρισκόμαστε πίσω από το πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει πρόοδος όλο και περισσότερο, αλλά γνωρίζουμε ότι εξακολουθούμε να υστερούμε σε σχέση με άλλα πρωταθλήματα.

Πιστεύω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει δυνατότητες. Θεωρώ ότι το πορτογαλικό ποδόσφαιρο διακρίνεται για την ποιότητα του παιχνιδιού, οπότε η σύγκριση των δύο πρωταθλημάτων είναι αδύνατη».

Για την πρόταση της Αλ Ίτιχαντ: «Υπήρξε μια πρόταση και η Φαμαλικάο την αποδέχθηκε. Ωστόσο, εγώ ήμουν εξαρχής επιφυλακτικός, γιατί δεν ήταν ένα βήμα που είχα φανταστεί για την καριέρα μου. Δεν θα άρχιζα να το φαντάζομαι μόνο και μόνο επειδή μου πρόσφεραν πολλά χρήματα. Δεν είναι θέμα ενός εκατομμυρίου παραπάνω ή παρακάτω… Και μιλάμε για εκατομμύρια σαν να ήταν ευρώ.

Ήταν 17,5 εκατομμύρια για τρία χρόνια; Ήταν λίγο περισσότερα από αυτά. Φυσικά, κάποιες φορές σκέφτομαι ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, αλλά αυτό δεν μου στερεί τον ύπνο. Πιστεύω ότι ήταν το καλύτερο για μένα. Είμαι απόλυτα ήρεμος με την απόφασή μου. Στο τέλος θα δικαιωθεί αυτή η επιλογή, γιατί για μένα έχει νόημα».