Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε πως κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τους αγώνες με Μπόρατς και Αστέρα Aktor, δημιουργώντας και σχετικά πακέτα.

Στη διάθεση των φιλάθλων του Παναθηναϊκού τέθηκαν τα εισιτήρια για τους αγώνες με τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα (15/10) και τον Αστέρα Aktor (18/10). Μάλιστα, οι «πράσινοι» δημιούργησαν και πάκετα σχετικά με τα ματς αυτά. Η τιμή του φθηνότερου εξ' αυτών φτάνει τα 30 ευρώ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι την Τετάρτη στις 14:00 τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τους αγώνες Παναθηναϊκός – Μπόρατς Μπάνια Λούκα (15/10, 19:45, 1η αγωνιστική League Phase UEFA Conference League) και Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (18/10, 17:30, 7η αγωνιστική).

Οι φίλαθλοι που θα αγοράσουν εισιτήριο και για τα δύο παιχνίδια θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από χαμηλότερη συνολική τιμή, μέσω της αγοράς combo πακέτου για τις δύο αναμετρήσεις.

Τα εισιτήρια διατίθενται αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Αναλυτικά οι Θύρες και οι τιμές για όσους αγοράσουν Combo Εισιτήριο:

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΥΡΕΣ TIMH – COMBO (ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ) 35 30 € 3/15/33 38 € 5/13/23/31 45 € 7/11 63 € 9 78 € 29 105 € VIP 290 € 2 26 € 4 34 € 6 40 € 8 55 €

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ

Αναλυτικά οι Θύρες και οι τιμές για την αναμέτρηση με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα:

ΘΥΡΑ ΤΙΜΗ 2 / 34 15 € 4 / 14 / 32 / 35 20 € 3 / 6 / 12 / 15 / 24 / 30 / 33 25 € 5 / 13 / 23 / 31 30 € 7 / 8 / 10 / 11 / 26 / 28 40 € 9 50 € 29 70 € VIP 205 €

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Αναλυτικά οι Θύρες και οι τιμές για την αναμέτρηση με τον Αστέρα:

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ΘΥΡΑ ΤΙΜΗ 2 / 19 / 35 15 € 3 / 4 / 5 / 6 / 13 / 15 / 21 / 23 / 31 / 33 20 € 8 30 € 7 / 11 35 € 9 45 € 29 60 € VIP 155 €

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ

Στις παραπάνω τελικές τιμές περιλαμβάνεται η υποχρεωτική εισφορά ύψους 5 € υπέρ του Παναθηναϊκού Α.Ο., για την ενίσχυση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η είσοδος στο γήπεδο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου του εισιτηρίου. Ως εκ τούτου, όσοι φίλαθλοι δεν έχουν ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή, παρακαλούνται να το πράξουν εγκαίρως.

Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, διατίθενται εισιτήρια με 50% έκπτωση επί της αρχικής τιμής του εισιτηρίου (+ 5€ ενίσχυση Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού). Για την εφαρμογή της έκπτωσης απαιτείται η αποστολή του πιστοποιητικού ΚΕΠΑ στο [email protected].

Οδηγίες ταυτοποίησης εισιτηρίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENTS – GOV.GR WALLET AUTHENTICATION

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet μετά την ολοκλήρωση της αγοράς. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στην εφαρμογή ή για περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης στο gov.gr Wallet, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα υποστήριξης:

https://support.gov.gr/guide/

Τα εισιτήρια των αγώνων του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της Ticketmaster. Η αγορά εισιτηρίων από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κίνδυνο εξαπάτησης μέσω πλαστών ή μη έγκυρων εισιτηρίων.