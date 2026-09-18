ΑΕΚ: Κλήθηκε στην εθνική Μαυριτανίας ο Κοϊτά
Ο Ισπανός προπονητής της εθνικής Μαυριτανίας, Άριτζ Λόπεθ Καμπράλ συμπεριέλαβε στις κλήσεις του, όπως αναμενόταν, τον σταρ της ΑΕΚ, Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Ο 27χρονος εξτρέμ θα βοηθήσει έτσι στην πατρίδα του στα δύο πρώτα ματς των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.
Αρχικά, η Μαυριτανία υποδέχεται στις 24 του Σεπτεμβρίου την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ενώ πέντε μέρες αργότερα παίζει εκτός έδρας με το Μπενίν στα πλαίσια του έκτου ομίλου στον οποίο και συμμετέχει.
Ο Κοϊτά μετράει ήδη 23 εμφανίσεις με το εθνόσημο έχοντας σημειώσει και τρία γκολ. Τελευταίο του τέρμα ήταν στις 22/03/2025 κόντρα στο Τόγκο.
🔎 | Découvrez, poste par poste, la liste des 𝟐𝟕 𝐌𝐨𝐮𝐫𝐚𝐛𝐢𝐭𝐨𝐮𝐧𝐞𝐬 🇲🇷 retenus pour les deux premières journées des éliminatoires de la 𝐂𝐀𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟕. pic.twitter.com/qV06lVxBXD— FFRIM (@ffrim) September 16, 2026
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