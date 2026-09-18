Στην αποστολή της εθνικής Μαυριτανίας βρέθηκε κανονικά ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά για τα παιχνίδια των προκριματικών του Copa Africa.

Ο Ισπανός προπονητής της εθνικής Μαυριτανίας, Άριτζ Λόπεθ Καμπράλ συμπεριέλαβε στις κλήσεις του, όπως αναμενόταν, τον σταρ της ΑΕΚ, Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Ο 27χρονος εξτρέμ θα βοηθήσει έτσι στην πατρίδα του στα δύο πρώτα ματς των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Αρχικά, η Μαυριτανία υποδέχεται στις 24 του Σεπτεμβρίου την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ενώ πέντε μέρες αργότερα παίζει εκτός έδρας με το Μπενίν στα πλαίσια του έκτου ομίλου στον οποίο και συμμετέχει.

Ο Κοϊτά μετράει ήδη 23 εμφανίσεις με το εθνόσημο έχοντας σημειώσει και τρία γκολ. Τελευταίο του τέρμα ήταν στις 22/03/2025 κόντρα στο Τόγκο.