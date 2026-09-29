Άρης: Πρόστιμο 20.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ για το γκράφιτι
Πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ στην ΠΑΕ Άρης για το γκράφιτι που είχε εμφανιστεί σε εξωτερικό τοίχο του «Κλεάνθης Βικελίδης».
Το συγκεκριμένο γκράφιτι είχε προκαλέσει εισαγγελική παρέμβαση, καθώς είχε διαταχθεί επείγουσα προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να εξεταστεί εάν το μήνυμα που αποτυπωνόταν μπορούσε να θεωρηθεί προτροπή ή υποκίνηση σε βία και εάν προέκυπταν ποινικές ευθύνες.
Μετά την εισαγγελική παρέμβαση υπήρξε άμεση κινητοποίηση από την πλευρά του συλλόγου και το γκράφιτι σβήστηκε, με τον συγκεκριμένο τοίχο να καλύπτεται με μαύρη μπογιά. Η υπόθεση, πάντως, δεν έκλεισε εκεί, καθώς η ΔΕΑΒ προχώρησε στην επιβολή προστίμου 20.000 ευρώ στην ΠΑΕ Άρης.
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