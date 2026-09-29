Ο Άρης δούλεψε σε κυκλοφορία, γρήγορες αποφάσεις και αγωνιστικές καταστάσεις, με Αλφαρέλα εκτός λόγω ίωσης και Μανού σε θεραπεία.

Με δουλειά στην κυκλοφορία της μπάλας, στις γρήγορες αποφάσεις και στη συνεργασία συνεχίστηκε η προετοιμασία του Άρη, την ώρα που το τεχνικό επιτελείο διαχειρίζεται και τα προβλήματα των τελευταίων ημερών.

Ο Μανού Γκαρθία παραμένει εκτός κανονικού προγράμματος και ακολουθεί θεραπεία μετά το πρόβλημα στους κοιλιακούς προσαγωγούς και οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν απουσία τουλάχιστον δύο εβδομάδων, ενώ από τη σημερινή (29/9) προπόνηση απουσίασε και ο Μιγκέλ Αλφαρέλα λόγω ίωσης.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, το πρόγραμμα είχε παιχνίδια κατοχής σε μικρούς χώρους, με έμφαση στη βελτίωση της κυκλοφορίας, της ταχύτητας λήψης αποφάσεων και των συνεργασιών. Ακολούθησε δουλειά στην ταχυδύναμη, ενώ το κύριο μέρος ολοκληρώθηκε με αγωνιστικό παιχνίδι.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα επιστρέψουν στο γήπεδο το απόγευμα της Τετάρτης (30/9).