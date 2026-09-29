Ατζέντης Γιάγκουσιτς: «Αυτό είναι το πλάνο του Παναθηναϊκού, δεν ήθελε να ακούσει για πώληση ή δανεισμό»

Ο Μάτεϊ Σκέγκρο μίλησε σε κροατικά ΜΜΕ για την περίπτωση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς αλλά και το πλάνο που έχει για εκείνον ο Παναθηναϊκός.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς εντυπωσίασε με τη φανέλα της Κροατίας για το ηλικιακό γκρουπ της Κ21 και ο ατζέντης του, Μάτεϊ Σκέγκρο μίλησε στα κροατικά ΜΜΕ, σχετικά με το πλάνο στον Παναθηναϊκό για τον πελάτη του.

Συγκεκριμένα είπε:

«Ο Παναθηναϊκός επένδυσε ένα μεγάλο ποσό στον Αντριάνο. Πριν από επτά μήνες, όταν τον απέκτησε, τον εκτιμούσε και πλήρωσε περισσότερα από τους άλλους συλλόγους, κάτι που σεβόμαστε τόσο ο παίκτης όσο και εγώ. Αυτή τη σεζόν έχει παίξει σε οκτώ από τα 13 παιχνίδια του συλλόγου και η εμφάνισή του με την Κ21 δείχνει πόσο έχει προοδεύσει στην Ελλάδα. Ολόκληρο το κροατικό πρωτάθλημα αξίζει 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνος του ο Παναθηναϊκός σχεδόν 150 εκατομμύρια.

Ανταγωνίζεται παίκτες αξίας 18 εκατομμυρίων ευρώ και δεν είναι ρεαλιστικό να παίζει σε όλα τα παιχνίδια από την πρώτη του ουσιαστικά σεζόν. Προς το παρόν, είναι ρεαλιστικό να έχει αγωνιστεί σε οκτώ από τα 13. Το πλάνο είναι να παίξει περίπου 2.000 λεπτά φέτος και περισσότερα από 3.000 την επόμενη σεζόν. Προπονείται εξαιρετικά, ήταν πολύ καλός όποτε αγωνίστηκε και σίγουρα θα κερδίσει όλο και περισσότερο χρόνο στο γήπεδο.

Στα κροατικά Μέσα δημιουργείται αχρείαστος πανικός. Δεν είναι ότι δεν έπαιξε σε κανένα από τα 13 παιχνίδια·έμεινε εκτός μόνο σε πέντε. Προσωπικά μετέφερα στον σύλλογο αρκετές επίσημες προτάσεις, αλλά δεν ήθελε καν να ακούσει για πώληση ή δανεισμό. Ο Παναθηναϊκός επένδυσε πολλά χρήματα, του δίνει πολύ περισσότερα λεπτά από την περασμένη σεζόν και πιστεύω ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμη καλύτερα».