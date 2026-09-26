Τι κάνουν οι 15 διεθνείς του Ολυμπιακού ανά την υφήλιο!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο Gazzetta την εικόνα των διεθνών του Ολυμπιακού!

Πώς ξεκίνησαν τις (επίσημες) διεθνείς υποχρεώσεις τους οι διεθνείς του Ολυμπιακού ανά την υφήλιο;

Ο ΡΕΤΣΟΣ ήταν βασικός σε όλο το 90λεπτο στη νίκη 2-1 της Ελλάδας μέσα στη Σερβία με καλή απόδοση και μία σωτήρια επέμβαση, παίζοντας μάλιστα σε ρόλο αριστερού κι όχι δεξιού στόπερ.

Ο ΤΙΚΝΙΖΙΑΝ ήταν επίσης βασικός, σε θέση αριστερού μπακ, σε όλο το 90λεπτο στην εντός έδρας νίκη 2-0 της Αρμενίας επί της Λετονίας.

Ο ΜΠΡΟΥΝΟ ήταν κι αυτός βασικός, σε θέση αριστερού μπακ, σε όλο το 90λεπτο στην εντός έδρας νίκη 2-1 της Νιγηρίας επί της Μαδαγασκάρης.

Ο ΚΑΡΜΟ ήταν βασικός, σε άμυνα τριών, σε όλο το 90λεπτο στην εκτός έδρας ισοπαλία 0-0 της Ανγκόλας με την Αίγυπτο κόντρα στον Σαλάχ!

Ο ΠΟΠΟΒΙΤΣ ήταν βασικός σε όλο το 90λεπτο στα γκολπόστ του Μαυροβουνίου στην εντός έδρας νίκη 2-1 επί της Κύπρου, έχοντας και σύμμαχο το δοκάρι σε μία περίπτωση.

Ο ΣΜΑΙΛΟΒΙΤΣ ήταν βασικός για 45 λεπτά στην εκτός έδρας ισοπαλία 0-0 της Βοσνίας στην Πολωνία. Έκανε ντεμπούτο, αλλά σε θέση δεξιού μπακ, πήρε κίτρινη κάρτα κι έγινε αλλαγή στο ημίχρονο.

Ο ΠΕΝΤΕΡΣΕΝ ήταν στον πάγκο της Νορβηγίας στην εντός έδρας νίκη της 3-2 επί της Δανίας.

Ο ΣΑΛΙΑΚΑΣ ήταν στον πάγκο της Ελλάδας στην εντός έδρας νίκη της 2-1 στη Σερβία.

Ο ΓΙΑΡΕΜΤΣΟΥΚ δεν ήταν καν στην 23άδα στην εκτός έδρας νίκη 1-0 της Ουκρανίας επί της Ουγγαρίας.

Ο ΠΟΥΕΡΤΑ κι ο Γκονζάλες θα είναι αντίπαλοι τα ξημερώματα στο (φιλικό) της Κολομβίας με το Μεξικό στις ΗΠΑ.

Ο ΦΡΟΙΛΕΡ θα παίξει απόψε με την Ελβετία στα Σκόπια.

ΟΙ ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ, Τσομπανίδης και Κουτσογέλας θα παίξουν το απόγευμα με την Ελλάδα Κ21 στη Γεωργία.

Άσχετο: Αν πιστέψουμε σχετική πληροφορία από το Μεξικό, ο Ολυμπιακός έχει στα ραντάρ του τον Ντιέγκο Καμπίγιο, 25χρονο κεντρικό αμυντικό της Τσίβας, από την οποία απέκτησε πριν δύο μήνες τον Αρμάντο Γκονζάλες. Το συμβόλαιο του Καμπίγιο με την Τσίβας τελειώνει σε μόλις τρεις μήνες, στις 31 Δεκεμβρίου. Είναι βασικός στην ομάδα του κι έχει παίξει μία φορά στην Εθνική του Μεξικού.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Ιμανόλ αντάμειψε τον Γιάρεμτσουκ για το νικητήριο του γκολ εναντίον της Γιαγκελόνια, με μία θέση στην αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, στη Λιβαδειά. Αλλά δεν είχε καμία αμφιβολία να τον κάνει πρώτη αλλαγή με τον Λεβαδειακό, αντικαθιστώντας τον στο 58ο λεπτό με τον Μάριους, βλέποντας τον Ουκρανό να μην ανταποκρίνεται από ένα σημείο και μετά, πιθανότατα ως συνέπεια της μακράς αποχής του από την δράση.

Ο Γιάρεμτσουκ είχε τις στιγμές του στη Λιβαδειά, κυρίως στο α΄ ημίχρονο, αλλά εν τέλει δεν έπιασε καλά ούτε μία κεφαλιά ευρισκόμενος υπό πίεση, ούτε ένα σουτ (του το μπλόκαρε αμυντικός), όταν βρέθηκε σε θέση βολής από καλές πάσες που του έγιναν. Στο β΄ ημίχρονο δεν ήταν τόσο πολύ μέσα στο παιχνίδι κι απλά τον θυμόμαστε μόνο από μία τελική, ένα άστοχο σουτ από δύσκολη θέση, μάλλον χωρίς καμία τύχη, και με μάλλον δικαιολογημένη την αλλαγή του.

Στα πρώτα 45 λεπτά ο Ουκρανός έκανε δύο-τρεις καλές κινήσεις βγαίνοντας από την περιοχή και «σπάζοντας» την μπάλα στον Φορτούνη και τον Τσικίνιο, αλλά είναι φανερό ότι χρειάζεται ακόμη αρκετό χρόνο για να έρθει στα καλά του.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔