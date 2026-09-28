Παναθηναϊκός: Βασικός ο Λιβάι στην ήττα του Τρινιντάντ
Τη δεύτερη ήττα του σε ισάριθμα παιχνίδια γνώρισε η εθνική ομάδα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, αφού, μετά την ήττα από την Αϊτή με 3-2 εκτός έδρας την 1η αγωνιστική, έχασε και μέσα στην έδρα της από τη Δομινικανή Δημοκρατία με 2-1.
Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, Λιβάι Γκαρσία ήταν ξανά βασικός παίζοντας ως επιθετικός στο 4-4-2 με το οποίο παρατάχθηκε η ομάδα του. Μάλιστα, ο 28χρονος φορ είχε και δοκάρι στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν επιχείρησε τελείωμα από κοντά έπειτα από γύρισμα, όμως η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι κι έτσι δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει, μένοντας χωρίς γκολ στην 55η του εμφάνιση με το εθνόσημο (συνολικά έχει σκοράρει 13).
Για την ιστορία, ο Φίλιπς έδωσε προβάδισμα στο Τρινιντάντ στο 37', ο Μόρσελ ισοφάρισε στο 42' και ο Ντίαζ ολοκλήρωσε την ανατροπή για την Αϊτή στο 50' διαμορφώνοντας το 1-2, που ήταν και το τελικό σκορ.
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