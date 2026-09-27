Ο Σωτήρης Κοντούρης αποδεσμεύτηκε από την Εθνική Ελπίδων και θα μείνει εκτός προπονήσεων για δέκα μέρες λόγω αιματώματος στο γόνατο , συνεπώς είναι αμφίβολο αν θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Χωρίς τον Σωτήρη Κοντούρη θα αναγκαστεί να πάει στα επόμενα δύο παιχνίδια με Λετονία εντός (01/10) και Βόρεια Ιρλανδία εκτός (06/10) η Εθνική Ελπίδων, αφού ο τραυματισμός που υπέστη ο Έλληνας μέσος στο παιχνίδι με την Γεωργία δεν θα του επιτρέψει να είναι στη διάθεση του Γιάννη Ταουσιάνη. Επιπρόσθετα, είναι αμφίβολο αν θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό σε 15 μέρες, λόγω του αιματώματος που υπέστη στο γόνατο.

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής έγινε αναγκαστική αλλαγή στο χθεσινό ματς με την Γεωργία στο 16' εξαιτίας ενόχλησης που ένιωσε στο γόνατο, το οποίο παρουσίασε πρήξιμο κι έτσι αναγκάστηκε να αποχωρήσει.

Εκείνος υποβλήθηκε σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος και το αποτέλεσμα αυτής έδειξε πως έχει υποστεί αιμάτωμα στο γόνατο. Η απόφαση που πάρθηκε με βάση την εικόνα που έδειξε η εξέταση ήταν εκείνος να αποδεσμευτεί και να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό να κάνει τις θεραπείες του, αφού το πρόβλημα αυτό αναμένεται να να τον κρατήσει εκτός για περίπου δέκα μέρες και άρα δεν προλάβει τα επόμενα δύο ματς της Εθνικής Ελπίδων.