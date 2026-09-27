Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης έδωσε το «παρών» στην σημερινή προπόνηση του «δικεφάλου του βορρά».

Παρουσία του Ιβάν Σαββίδη επέστρεψε στις προπονήσεις ο ΠΑΟΚ, μετά το ρεπό που είχε δώσει ο Αλέσιο Λίσι στους ποδοσφαιριστές του κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων.

Ο ισχυρός άνδρας της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ βρέθηκε την Κυριακή (27/9) στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, παρακολούθησε το πρόγραμμα και στη συνέχεια συνομίλησε με τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και τα στελέχη του συλλόγου. Σε εγκάρδιο κλίμα, συνεχάρη τους παίκτες για τα τελευταία θετικά αποτελέσματα, εκφράζοντας τη στήριξή του στην προσπάθεια που γίνεται ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ιβάν Σαββίδης παρακολουθεί από κοντά την προπόνηση του ΠΑΟΚ τη φετινή περίοδο. Είχε βρεθεί στη Νέα Μεσημβρία και πριν από το ντέρμπι με τον Άρη, ενώ συνολικά πρόκειται για την τρίτη γνωστή παρουσία του σε προπόνηση της ομάδας από την έναρξη της σεζόν.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η επιστροφή στις προπονήσεις έγινε χωρίς τους διεθνείς, αλλά με δύο ευχάριστα νέα για τον Αλέσιο Λίσι. Οι Λουσέ και Χατζηδιάκος ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπιζαν και προπονήθηκαν κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Το κυριακάτικο πρόγραμμα είχε χαρακτήρα προσαρμογής, με rondo, ασκήσεις μεταβιβάσεων, παιχνίδι κατοχής και τρεξίματα.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Γιαννούλης μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του, με τον Ιταλό τεχνικό να περιμένει σταδιακά περισσότερες λύσεις ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων του «Δικεφάλου».