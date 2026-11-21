ΠΑΟΚ - Άρης: Ο Σαββίδης στο Παλατάκι με τον Μάτος! (vid)
Στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, δίνει το "παρών" στα επίσημα, τόσο ο Γιώργος Σαββίδης, όσο και ο Λέο Μάτος, που θα παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες των παικτών του Αντρέα Τρινκιέρι και του Βασίλη Σπανούλη (Live στο Gazzetta).
Ο ΠΑΟΚ σε μία εποχή που ο ανταγωνισμός εξελίσσεται, δείχνει κι αυτός στην πράξη ότι ενωμένος θα κάνει τα πάντα για να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο και να κατακτήσει κορυφές.
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Το σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, λοιπόν, θα παρακολουθήσουν ο Γιώργος Σαββίδης και ο αθλητικός διευθυντής Λέο Μάτος. Μία κίνηση, που στέλνει μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση και ξεκαθαρίσει ότι η ενότητα όλων των δυνάμεων του ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα.
Μαζί τους και ο Βαγγέλης Γαλατσόπουλος, παλιός παράγοντας του ΠΑΟΚ και πρώην πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, που θα παρακολουθήσει κι αυτός το παιχνίδι από τα επίσημα του γηπέδου.
Από κοντά θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση ΠΑΟΚ-Άρης ο Γιώργος Σαββίδης. @paokbc @ARISBCgr https://t.co/eDy8PLluJW— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 21, 2026
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