To ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη... μαγνητίζει τα βλέμματα, ακόμα και στο ποδοσφαιρικό τμήμα των "ασπρόμαυρων" με τις παρουσίες στο "PAOK Sports Arena" να είναι υψηλές.

Στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, δίνει το "παρών" στα επίσημα, τόσο ο Γιώργος Σαββίδης, όσο και ο Λέο Μάτος, που θα παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες των παικτών του Αντρέα Τρινκιέρι και του Βασίλη Σπανούλη (Live στο Gazzetta).

Ο ΠΑΟΚ σε μία εποχή που ο ανταγωνισμός εξελίσσεται, δείχνει κι αυτός στην πράξη ότι ενωμένος θα κάνει τα πάντα για να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο και να κατακτήσει κορυφές.

Το σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, λοιπόν, θα παρακολουθήσουν ο Γιώργος Σαββίδης και ο αθλητικός διευθυντής Λέο Μάτος. Μία κίνηση, που στέλνει μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση και ξεκαθαρίσει ότι η ενότητα όλων των δυνάμεων του ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα.

Μαζί τους και ο Βαγγέλης Γαλατσόπουλος, παλιός παράγοντας του ΠΑΟΚ και πρώην πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, που θα παρακολουθήσει κι αυτός το παιχνίδι από τα επίσημα του γηπέδου.