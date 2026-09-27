Η ψυχολογική στήριξη στον Κίριλ Ντεσπόντοφ που παλεύει να ξεπεράσει το πρόβλημά του και οι λόγοι για την πρόθεση ανανέωσης του συμβολαίου του που λήγει το καλοκαίρι

Στον ΠΑΟΚ έχουν ιεραρχήσει τις υποθέσεις των συμβολαίων που λήγουν το καλοκαίρι με αυτές των Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη να είναι σε απόλυτη προτεραιότητα.Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση του Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα που τον έχει κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης εδώ και μήνες.

Ο Βούλγαρος εξτρέμ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στις 5 Μαΐου και έκτοτε παραμένει εκτός κανονικού προγράμματος προπονήσεων. Από τον Αύγουστο έχει ξεκινήσει ατομικό πρόγραμμα, ωστόσο οι ενοχλήσεις εξακολουθούν να μην υποχωρούν, παρατείνοντας την επιστροφή του και καθιστώντας την κατάστασή του σύνθετη.

Το σκεπτικό για την επέκταση του συμβολαίου

Παρά την παρατεταμένη απουσία του, στο τραπέζι των ανθρώπων του ΠΑΟΚ υπάρχει η σκέψη να του προταθεί ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Η απόφαση αυτή βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα. Από τη μια , στον ΠΑΟΚ αναγνωρίζουν την ποιότητα και την προσφορά του Βούλγαρου μεσοεπιθετικού από την ημέρα που αποκτήθηκε, θεωρώντας πως πρόκειται για μια μονάδα που μπορεί να κάνει τη διαφορά όταν είναι υγιής. Παράλληλα, με αυτή την κίνηση η διοίκηση δείχνει την απόλυτη πίστη της πως το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί θα ξεπεραστεί οριστικά, στέλνοντας μήνυμα εμπιστοσύνης στον ποδοσφαιριστή. .

Από την άλλη , οι άνθρωποι του Δικεφάλου θέλουν να δείξουν έμπρακτα τη στήριξή τους σε έναν παίκτη που περνάει μια δύσκολη φάση, αποφεύγοντας παράλληλα να ρισκάρουν να τον χάσουν ως ελεύθερο το ερχόμενο καλοκαίρι, από τη στιγμή που πρόκειται για ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της ομάδας. Και ταυτόχρονα να του δώσουν μια ψυχολογική τόνωση που μοιάζει να είναι αναγκαία για έναν σημαντικό παίκτη που βρίσκεται καιρό στα...πιτς