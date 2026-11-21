Ο διαιτητής Ματσούκας εφάρμοσε τον κανονισμό του 1 λεπτού στην αλλαγή του Γκατσίνοβιτς με τον Γιόβιτς, στο δεύτερο μέρος του Καλαμάτα - ΑΕΚ, λίγο μετά ο Νίκολιτς ξέσπασε και αποβλήθηκε. Χάνει το ματς με τον ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στο μεγάλο ματς της 12ης αγωνιστικής, όμως δεν θα έχει στον πάγκο της τον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς αποβλήθηκε στο ματς με την Καλαμάτα.

Στο 85ο λεπτό του ματς της Νεάπολης ο Σέρβος τεχνικός πήγε να αντικαταστήσει τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς αντί του Λούκα Γιόβιτς, όμως ο διαιτητής Ματσούκας εφάρμοσε τον κανόνα του 1 λεπτού, καθώς έκρινε πως ο φορ των πρωταθλητών καθυστέρησε, και συνεπώς δεν άφηνε τον «Γκάτσι» να μπει στο ματς.

Ο Δικέφαλος συνέχισε να παίζει με 10 παίκτες για τρία λεπτά, κάτι που προκάλεσε την «έκρηξη» του Νίκολιτς στον κιτρινόμαυρο πάγκο.

Όταν η μπάλα βγήκε εκτός ματς ο διαιτητής του αγώνα απέβαλε τον προπονητή της Ένωσης, ο οποίος έγινε ακόμα πιο έξαλλος κι εξέφρασε τη διαμαρτυρία του.

Από τη στιγμή που ο Νίκολιτς είδε κόκκινη κάρτα δεν θα είναι στον πάγκο στο ερχόμενο ματς με τον ΠΑΟΚ και στη θέση του θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του, Ηλίας Κυριακίδης.